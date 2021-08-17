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南加內陸男子在所住酒店縱火造成10萬元損失

河濱訊
河濱男子酒店縱火被逮，圖為事發酒店。（警方提供）
河濱男子酒店縱火被逮，圖為事發酒店。（警方提供）

南加內陸河濱市（Riverside City）一名男子16日涉嫌在酒店房間縱火被逮，消防局表示，恐造成酒店10萬元損失。同一天，坦密庫拉市發生運輸垃圾車爆炸起火事故，12名消防員受輕傷。

縱火案件發生在16日（周一）深夜10時許，位於市區Market街3500號Hyatt Place 酒店。河濱市消防局發言人表示，接到報警，稱一名男子在酒店居住房間試圖縱火。消防員趕到時，酒店人員已經開始撤離，二樓有燃燒煙霧冒出，一間客房門反鎖，裡面消防噴淋器被啟動。河濱市警方在現場維持秩序，並打開房門。現場沒有發生激烈對峙局面，遭縱火房間火勢不大，已經被消防噴淋器熄滅。

縱火嫌犯點火後逃離房間，後被警方在同一建築物內找到被拘押。警方尚未透露嫌犯姓名。

消防局協助酒店工作人員清理走廊及房間，有四個房間受到噴淋系統影響，室內有積水。估計酒店損失約10萬元。

大約有50名房客在案發時撤離酒店，並獲准於當晚11時前返回。酒店管理人員建議受到淋水影響房客，可更換到其它房間。河濱市消防局縱火調查執法人員在現場，並與市警局展開調查。整個事件中無人受傷。

同一天上午，河濱縣坦密庫拉市（Temecula）一輛載運垃圾的車突然爆炸起火，消防員現場施救，有12名消防員受輕傷無礙。還有一名居民受傷送醫。據稱爆炸原因與燃料氣體洩漏有關。這起事故還造成至少一輛消防車損壞，事故原因正進一步調查。

縱火 南加 工作

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