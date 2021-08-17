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南加男子重罪在身 為逃避抓捕開車進入河裡

記者邵敏／聖伯納汀諾綜合報導
為逃避警方抓捕，男子開車進入科羅拉多河後被捕。 （聖伯納汀諾縣警局提供）
為逃避警方抓捕，男子開車進入科羅拉多河後被捕。 （聖伯納汀諾縣警局提供）

一名試圖逃避警方抓捕的男子，16日凌晨駕駛卡車進入南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）的科羅拉多河（Colorado River），後被捕，案件仍在調查中。

根據聖伯納汀諾縣警局的新聞稿，8月16日（週一）凌晨2時45分左右，警察在G街和百老匯街（Broadway streets）地區攔下一輛違規的車輛。

在處理這起交通事件的過程中，警方確認這名司機，正是54歲的華盛頓居民Edward Pelton，他有一個有效的重罪逮捕令在身。警方在試圖逮捕Pelton的時候，他迅速以「魯莽的方式」開車逃離。

在試圖逃避警方抓捕的過程中，嫌疑男子Pelton駕車駛入Needles地區的一段科羅拉多河，從而引發多個機構的共同追捕。之後Pelton因涉嫌逃避重罪被發現並逮捕，並被送往醫院接受治療，調查人員稱他有「許多醫療健康問題」。

警方在新聞稿中表示，嫌疑男子Pelton現已出院，但沒有公布有關案件的更多細節。此案仍在調查中，任何知情者都可以撥打760-326-9200，或使用We-Tip熱線撥打800-782-7463匿名電話。

警察 百老匯 南加

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