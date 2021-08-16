南加安大略機場客運量恢復到疫情前的97%

安大略國際機場客運量接近疫情前水平。（機場臉書）

南加內陸聖伯納汀諾縣安大略國際機場 （ONT）管理當局，16日公布數據顯示，7月間機場客運量接近47萬8000人，是疫情 前2019年7月客運量的97%，較疫情發生後2020年7月最高客運量增加171%。安大略國際機場曾被Global Traveler授予全美發展最快機場。

據統計，在7月間，ONT客運量中的國內旅客超過46萬2000人，國際旅客1萬5600人，分別比2020年同期增加167%和333%。比較2019年7月間客運量，今年同期國內旅客減少1.2%。國際旅客減少42%。

自2021年1月至7月，ONT客運量總計超過210萬人，是2019年同期的70%，比2020年前七個月客運量增加40%。

安大略國際機場管理委員會主席瓦普納（Alan D. Wapner）表示，機場從疫情衝擊才剛恢復過來，並表現強勁活力。各航空公司對機場充滿信心，而且機場客運量，由於外出旅行需求，尤其是國內航線，客運量已經接近疫情發生前水平。同時他表示，機場客戶群正在增長。據最近對大都會 地區家庭遷徙趨勢分析，內陸地區經歷2020年疫情發生後人口較快增長，家庭成員出行選擇增多。

ONT在7月間貨運量也表現搶眼，總計達6萬6400噸，較比2019年同期增加6%，但與2020年7月比較，減少17.2%。2021年前七個月機場貨運量近48萬噸，較比2020年同期減少近5%，但比2019年同期增加16%。