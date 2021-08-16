洛杉磯聯合學區16日開學因新冠檢測長龍排到校外

有部分學校在開學的第一天，因為健康狀況線上系統被擠爆無法操作，必須實體檢查每人的新冠檢測陰性報告，導致校外迎來長長人龍。（FOX11截圖）

洛杉磯縣聯合學區 (LAUSD) 各級學校16日展開秋季學期，但由於健康狀況線上系統被擠爆無法操作，須實體檢查每人的新冠檢測 陰性報告，導致校外迎來長長人龍。也有學校的學生因為沒有陰性檢測報告，現場排隊接受新冠快篩，結果為陰性才可入校。

有家長向外媒反應，回報學生的健康狀況、提供新冠陰性報告證明的線上系統，在開學第一天被擠爆，系統當機無法操作。也有家長說，根本不知道如何使用線上系統。這些原因均導致各級學校的校外隊伍變長，種種「意外」也令家長怨聲不斷。

洛縣 聯合學區是全美第二大學區，教職員及學生眾多，這也使大家對於面對面教學更具警戒心。洛縣聯合學區目前是全美學區中，謹守最嚴苛的新冠防疫措施。在校人士，不論是教師還是學生，均需戴上口罩，盡量與人保持社交距離。學區各校除增添洗手液及清潔站，另也更新校園的空氣過濾系統。

教職員及學生無論是否已注射疫苗，每周仍須接受新冠檢測。不僅如此，洛縣聯合學區教委會也一致通過，要求全體教職員須在10月15日前完成打疫苗的任務。種種防疫措施都只為避免Delta變種病毒在校園肆虐，保護大家不染疫。

雖然面對面教學回歸，但學區仍提供線上教學，給那些尚不想返校的學生。根據洛縣聯合學區，目前只有1萬2456位學生，相當於約3%的學生在線上學。