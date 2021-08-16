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LAX機場附近主要幹道關閉兩周以建設客運系統導軌

本報記者╱洛杉磯報導
洛杉磯國際機場正耗資 145 億美元進行現代化項目，即日起附近的世紀大道將被關閉多條幹線，前往機場的民眾請注意。（本報檔案照）
洛杉磯國際機場正耗資 145 億美元進行現代化項目，即日起附近的世紀大道將被關閉多條幹線，前往機場的民眾請注意。（本報檔案照）

從8月16日（周一）起持續到 8 月 30 日，洛杉磯國際機場附近的世紀大道（Century Boulevard），周間最多時六條車道將從上午 9 點到下午 3 點半關閉，周六於上午8 點至下午 6 點關閉，以便進行建築工程。

介於Avion Drive 和 Sepulveda Boulevard 之間的世紀大道，其兩個方向的一到三個車道屆時將關閉，以便在道路上建造自動客運列車的導軌（Automated People Mover train guideway）。

從 8 月 23 日到 8 月 30 日，在周間的午夜至凌晨 4 點，駕車者將無法從 Sepulveda Boulevard/LAX 匝道進入東向的世紀大道和 LAX 。北向的駕車者可以繞道 96th Street 前往世紀大道和 LAX。從上層/出發層的 World Way South 離開洛杉磯國際機場的駕車者，將在機場被導引返回坡道上，到達下層/到達層和 Century Way 以離開航站樓區域。

自動客運系統是洛杉磯國際機場耗資 145 億元的現代化項目的一部分，該項目是美國同類機場中最大的項目。自動化客運火車系統將擁有六個站台-三個在中央航站樓區域內，三個在中央航站樓區域外，將火車系統連接到洛杉磯大都會捷運系統和汽車租賃設施。

洛杉磯國際機場 Boulevard LAX

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