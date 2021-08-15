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疫苗正反雙方爆衝突 洛市男子被刺傷記者也被襲

洛杉磯訊
反疫苗團體和支持疫苗團體14日爆發衝突。（ABC電視台截圖）
反疫苗團體和支持疫苗團體14日爆發衝突。（ABC電視台截圖）

警方15日表示，支持和反對新冠疫苗強制執行令的兩邊鎮營，14日在洛杉磯市中心發生衝突，一名男子因此被刺傷，一度據稱傷勢嚴重，但目前已出院。

洛市警局發言人Mike Lopez沒有透露受害者的進一步信息。他15日表示，14日在市政廳外發生的暴力事件中沒有逮捕任何人。當時一群捍衛疫苗和戴口罩的團體，與另一群認為這項舉措侵犯個人自由的反對方，互相投擲了許多物體和發生肢體衝突。

觀察家和至少一名市政府官員公開譴責暴力行為，至少有兩名記者稱他們遭到反疫苗抗議者襲擊。反疫苗組織表示，被刺傷的受害者是他們的人，但該說法目前無法證實。

強制接種疫苗的支持者在14日下午1點聚集，開展名為「法西斯分子沒有安全空間」集會。一小時後，反對者們展開「選擇自由遊行」，號稱反對「醫療暴政」。現場視頻顯示，反疫苗人群在第一街對面大喊大叫，其中一些人正在拍攝示威，然後一些反疫苗人士開始攻擊支持疫苗人士，並大喊「揭開他們的口罩！」

當天下午晚些時候，洛市警局宣布集會非法。「我們知道一名男性被刺傷並在接受洛市消防局治療」，警局在下午3 點15分發推文。

據悉受傷男子被刺傷後，倒在一街和Spring街的交叉口。據「洛杉磯時報」報導，受傷男子是反疫苗組織成員，並補充說他被送往醫院，情況嚴重。

而KPCC和LAist的資深記者Frank Stoltze表示，他在市政廳外的公園裡遭到襲擊。目前還不清楚是誰襲擊他，但洛杉磯警察局表示警方已經收到報告。Stoltze後來在推特上表示，「今天發生在我身上的事情是30年報導工作以來，從未發生過的。我被一群人推、踢，我的眼鏡被扯掉了，這是在市政廳外的反疫苗，且罷免紐森、支持川普的集會上」。

記者Tina Desiree Berg也發布她被一名男子襲擊的照片和視頻，該男子向前衝並拉下她的口罩。另外不少帖子展示了其他人被憤怒的抗議者接近的照片和視頻。

有些人指責極右組織「驕傲男孩」（Proud Boys）是「煽動者」，但另一些人則認為是極左組織「Antifa」鬧事。

洛市議會主席Nury Martinez指責反疫苗示威者，不是「愛國者」，不戴口罩和反疫苗不是愛國主義——而是愚蠢。大家必須能夠在不訴諸暴力的情況下有不同意見。攻擊集會者和記者在民主國家沒有立足之地，在洛杉磯當然也沒有立足之地。

反疫苗團體和支持疫苗團體14日爆發衝突。（ABC電視台截圖）
反疫苗團體和支持疫苗團體14日爆發衝突。（ABC電視台截圖）
反疫苗團體和支持疫苗團體14日爆發衝突。（ABC電視台截圖）
反疫苗團體和支持疫苗團體14日爆發衝突。（ABC電視台截圖）

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