全面返校 有些父母和子女焦慮 專家教你克服

洛杉磯縣精神健康部門華裔臨床醫師杜信華（Jennifer Duh）。（杜信華提供）

加州 秋季新學年各校陸續開學，將全面推行面對面教學，然而孩子們在進行一年多在家遠程上課之後，是否可以重新適應校園生活？家長面對孩子返校，如何處理新冠病毒帶來的焦慮感？洛杉磯縣精神健康部門華裔臨床醫師杜信華（Jennifer Duh）8月12日解釋了如何克服這類心理障礙。

杜信華說，這一年多的疫情 對一些孩子確實造成心理影響，如焦慮，不自信等情緒。她的一個病人是一個高中生，本來是很優秀的學生，但是上了一年多網課，在學習上很不容易，現在變得不好意思問老師問題，時常焦慮、抑鬱。擔心疫情會一直延續，無法回到以前正常的校園生活。

杜信華說，當孩子受到疫情影響，對前景、課業產生焦慮、沒自信時，家長應該不要責備孩子，不要給孩子壓力，應該多溝通，了解他們的想法。家長也可隨時與老師溝通，一起關注孩子的心理健康。

上周起加州2021至22新學年開學，將全面落實面對面教學。儘管加州學校將採取嚴格的防疫 措施，部分家長還是擔心孩子入學。目前有民眾質疑開學後的上課率，面授課的安全性等問題。

面對Delta病毒肆虐，12歲以下小孩不能打疫苗，一些家長對孩子重返校園也很焦慮。杜信華說，她一個客戶是一名母親，有兩個孩子，一個上中學，一個上小學。上小學的孩子目前還不能打疫苗，這位母親就很擔心，且她曾得過新冠肺炎，就會更擔心孩子的安全。

杜信華說，這個時候家長不應該活在恐懼中，家長本就是孩子的「榜樣」（role model），自己的身心狀態也很重要。應該多鼓勵孩子，督促他們在學校做好防疫工作，如勤洗手，常帶著消毒洗手液。

杜信華說，通常華人社區防疫工作都做的很好，家長可以引導孩子在學校也做好防疫工作。對全面開啟面授課，不同的家庭態度不一，有的家長會擔心，有的家長則認為是一種「解放」，孩子終於不用悶在家裡。不管是什麼態度，家長都應該保護好自己，保護好孩子。

洛杉磯縣有專門幫助家長、老師克服心理健康問題，或幫助孩子排解心理壓力等問題的網站，有中文版，網址是：https://dmh.lacounty.gov/。

杜信華出生、生長在台灣，16歲時隨家人移民美國，目前是洛杉磯縣心理健康部門的臨床醫師，已經服務13年。她有多年華裔社區心理健康的服務經驗，專精心理疾病的治療，如焦慮、抑鬱、情感挑戰，人生重大轉變等導致的情緒問題。