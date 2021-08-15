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為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

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為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

記者啟鉻／綜合報導
嫌犯Norbert Chung（左）、兒子Trevor Chung（右）。（ABC News)
嫌犯Norbert Chung（左）、兒子Trevor Chung（右）。（ABC News)

南加州洛杉磯縣一對亞裔父子，日前在赴夏威夷時持偽造新冠（COVID-19）接種疫苗卡，涉嫌逃避強制隔離規定被拘捕。一旦確認犯罪事實，恐被判最高5000元罰款及最多一年牢刑。

嫌犯父親Norbert Chung，57歲；兒子Trevor Chung，19歲。兩人來自洛杉磯縣太平洋派立沙德斯（Pacific Palisades），於8日被人舉報，在夏威夷火奴魯魯機場被捕。據夏威夷檢察長辦公室表示，舉報線索來自社區。Norbert Chung自稱是洛杉磯The Pacific Palisades Group組織的創辦人及主席，該組織屬於醫療護理機構。

夏威夷檢察長辦公室發言人表示，到夏威夷花費數千元在旅行、酒店、機票，要享受這裡的美景，卻因為冒險持偽造文件，要花費更多的錢，也將自己和家人處於危險之中。據稱，夏威夷州檢察長辦公室已經組建專項執法，調查涉嫌違犯州安全旅行禁令的行為。

聯邦調查局（FBI）警告，偽造接種疫苗卡可在網路找到，購買只需25元。FBI於3月末提醒公眾勿要購買和使用偽造疫苗接種文件。FBI表示，疫苗接種記錄卡，目的是向新冠肺炎疫苗接種者提供有關接種疫苗資訊，以及何時接種第二劑疫苗。若沒有接種疫苗，勿要購買假疫苗卡，也不要自製疫苗卡，更不要在空白疫苗接種卡上填寫虛假資訊。

據稱，嫌犯父子於12日（周四）被傳訊。

疫苗 夏威夷州 洛杉磯

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