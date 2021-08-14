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洛杉磯市槍支暴力案激增 一年多出250起

記者丁曙／綜合報導
LAPD警察鎮暴演習嚴打犯罪。（本報資料圖）
LAPD警察鎮暴演習嚴打犯罪。（本報資料圖）

自新冠病毒（COVID-19）大流行開始以來，洛杉磯市兇殺案激增，老少群體、無家可歸者、屋主、上班族都有受害人。據洛杉磯市警局（LAPD）公布的數據，兇殺案的受害人主要都是拉丁裔和黑人，但包括亞裔在內的其他族裔也大漲114%。

據《洛杉磯時報》數據專家分析，從 2020 年 1 月到今年 6 月的 18 個月期間，洛杉磯市有 266 名拉丁裔被殺，在之前的18 個月期間只有182人，兇殺案增加了 46.2%。在同期有 192 名黑人被殺，而之前的18個月只有151 名黑人遇害，兇殺率成長了 27.2%。

此外，白人受害者從 38 人增加到 40 名，略微成長了5.3%。

亞裔和其他小族裔被歸類為「其他」（other），從大流行之前的14 人增加到 30人，雖然被謀殺的實際人數較少，但是在統計學比率上大大增加了 114.3%。

據美國人口普查數據，拉丁裔佔洛杉磯市人口49%，在最近18 個月期間的兇殺案受害者中佔50%。黑人僅佔洛市人口 9%，但在受害者中占36%。白人約佔洛杉磯人口29%，僅占受害者的 8%。

另據洛市警局數據，今年兇殺案嫌犯，有 42%被描述為拉丁裔，46% 為黑人，4% 為白人。

警方將最近的大部分暴力事件歸咎於幫派犯罪。洛市警局局長摩爾（Michel Moore）和其他警察指揮官多次與南洛杉磯的社區領袖、神職人員和受害者權益倡導者一起呼籲停止槍擊和殺戮，並指出許多受害者是年輕的拉丁裔和黑人男子。摩爾最近告訴洛市警察委員會，作為夏季減少暴力計劃的一部分，他正在向重災區部署更多警力，但警察需要社區成員的更多幫助來解決急劇增加的槍擊案件。今年警探們破獲了近 70%兇殺案，比前一年多處理了250 起案件。槍枝暴力一次又一次地傷害了社區。

專家們表示，這場疫情大流行完全是罪魁禍首，削弱了許多旨在制止暴力的計劃。這些數字反映了整個城市在公共安全方面的巨大差異，以及大流行18 個月以來的經濟和社會動盪，對有色人種社區的嚴重創傷。這些社區受到幫派暴力的沉重打擊，並以不成比例的速度遭受破壞。

受暴力影響的種族差異在洛杉磯市並不新鮮，長期以來，種族差異一直被用作政治工具，推動家庭要求在某些社區進行更積極的警務。然而，去年因佛洛伊德（George Floyd）事件興起的「黑命貴」（BLM）運動，極左派要求削減警察經費甚至撤銷警察局，完全與現實脫節。

疫情爆發後洛杉磯市兇殺案死者及兇嫌統計

族裔

2018/7—2019/12

2020/1-2021/6

變化

兇殺嫌犯

拉丁裔

182

266

＋46%

42%

黑人

151

192

＋27%

46%

白人

38

40

＋5%

4%

其他

14

30

＋114%

 

 數據：LAPD／製表：記者丁曙

洛杉磯 黑人 警察

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