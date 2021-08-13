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世報、蒙市「年節展」明年1月重磅回歸封街同歡

記者謝雨珊╱蒙特利公園市報導
世界日報社長于趾琴13日與20多個南加僑界團體領袖切磋並交換意見。（記者謝雨珊╱攝影）
世界日報社長于趾琴13日與20多個南加僑界團體領袖切磋並交換意見。（記者謝雨珊╱攝影）

洛杉磯世界日報與蒙特利公園市府（Monterey Park）攜手舉辦的年節展，已成為南加華人歡度農曆年的一大盛會。雖然今年受疫情影響暫停，但是世界日報13日宣布，迎春年節展將在明年重磅回歸 ，訂於2022年1月22日及23日兩天舉行，以「團結力量大（Together We Are Strong)」為主題，依照往年模式在蒙市封街過新年。

世界日報社長于趾琴13日與20多個南加僑界團體領袖切磋並交換意見，期盼透過結合僑界力量，讓年節展活動更完美。她也歡迎各方僑界人士共襄盛舉，支持這項社區口碑與文化傳承兼具的年度迎春新年活動。

于趾琴表示，在歷經兩年來起伏不定的新冠疫情後，年節展將以嶄新的氣象迎接2022農曆新年。報社正在緊鑼密鼓籌備中。她說，世界日報在疫情期間，堅守崗位持續為在美華人社區提供中文資訊及內容服務，減少因語言不通而產生的落差。南加僑界團體亦是努力為華人提供不同的服務。

由於疫情期間華人備受不理性對待，于趾琴認為華人社區更有必要緊密合作，希望華人僑團共襄盛舉年節展，加大與民間僑胞團體的合作，為華人社區提供更多的服務。世報總經理李銘濱也指出，在後疫情時代舉辦年展節別有意義，希望透過大家凝聚在一起的力量，讓活動變得更好。

南加僑團領袖召集人高啟正指出，受疫情影響，洛杉磯僑社的團結合作與互相聯繫受到影響，但是年節展將是一個大家重起合作、團結互動的好機會，同時也可向外宣揚華人傳統文化，值得僑界共襄盛舉。他鼓勵僑界領袖共同參與，在過年時刻一起好好熱鬧一下！

華人 疫情 南加

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