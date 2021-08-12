加州準備好疫苗接種證明大勢所趨 可上網登記備用

準備好自己的疫苗接種證明，以應隨時之用。（網絡照片）

加州政府部門和愈來愈多的私營企業，要求員工提供新冠（COVID-19）疫苗 接種證明，作為工作和娛樂的先決條件。接種新冠疫苗的證明正日益成為民眾進入餐廳、健身房和室內表演場所的入場券，準備好自己的疫苗接種證明，成為大勢所趨。

疫苗接種驗證要求，最近幾周在加州發生巨大變化。由於疫情持續，衛生官員一致呼籲尚未打疫苗的民眾儘快接種疫苗，預計在未來幾周和幾個月內，此類要求可能會變得更加普遍。

到本周爲止，包括加州的公立大學學校、中小學以及政府和衛生部門，均已發出接種疫苗的相關通知。州府8月11日周三下令加州中小學員工必須接種新冠疫苗或至少每週接受一次測試，證明沒有感染冠狀病毒。

州長紐森8月11日宣布將要求加州的32萬名K-12教師和學校員工，在秋季學期返校之前，完成接種新型冠狀病毒疫苗，否則需每週提交測試報告以確定沒有感染。

之前，加州大學 和加州州立大學系統都宣布對所有學生和教職員工的嚴格疫苗接種要求，如果沒有接種疫苗，將被拒絕參加面對面的課程，和校園的室內活動，只有那些有醫療或宗教豁免的人例外。

加州政府同時對公共醫療保健僱員，和州政府僱員提出類似的疫苗接種或檢測 政策。

上周，洛杉磯社區學院根據K-12政策，為教職員工和學生制訂了疫苗接種規則，要求返回校園的學生和教職員工，必須出示疫苗接種證明，或定期接受冠狀病毒檢測證明。

未雨綢繆準備好自己的疫苗接種證明，成大勢所趨。為了以備隨時之需，民眾可以隨身携帶原始的疫苗卡，但更方便和安全的方法，是在手機上記錄下自己疫苗接種狀態，以作為順利進入公共場所的證據。已經接種疫苗的民眾，可註冊「疫苗護照」版本，加州居民可上網myvaccinerecord.cdph.ca.gov，輸入自己的基本信息之後，登記成爲「我的疫苗記錄」用戶，完成登記之後將收到一個二維碼，企業和相關部門可以掃描該二維碼，以確認民眾已接種新冠疫苗。