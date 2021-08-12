洛市鞋店抽獎活動引發爭執 員工勸架無辜被槍殺

為了紀念Jayren Bradford，鞋店外建立了一個紀念區。 （NBC4視頻截圖）

為了勸架，鞋店員工無辜枉死！洛杉磯 市Fairfax區一名鞋店員工，11日在店前舉辦抽獎活動中被槍殺，目前警方在積極尋找兇手。

11日中午12點30分左右，警方接到報告，在Melrose大道和Genesee道地區的街上，發現一名男子身上有槍傷。醫護人員將這名男子送往醫院，在那裡他被宣布死亡。警方了解到，在Melrose大道7700街區一家商店，當時在舉辦鞋類抽獎活動，發生一群男性和女性之間的爭執。

警方表示，一名 20 多歲，身穿深色衣服的男子向受害者開槍，然後駕駛一輛銀色豐田 凱美瑞，往Genesee道向北逃走，臨時車牌號為BC10D32。鞋店員工Keyshawn Williams表示，槍擊事件的受害者是Jayren Bradford，他在試圖勸阻雙方打架時被殺。

Keyshawn Williams說，Jayren Bradford是一名出色的同事，性格外向，總是喜歡結交朋友。

為了紀念Jayren Bradford，鞋店外建立了一個紀念區。

警方呼籲任何了解此案信息的人，致電洛杉磯警察 局西部分局兇殺科，調查警探電話是213-382-9470，或可撥打 877-527-3247，如需匿名可撥打800-222-8477 ，或在 lacrimestoppers.org 在線提交。