我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士逼近喀布爾 美大使館籲公民立即離開阿富汗

安德魯王子涉嫌性侵 英國警方將審查指控

洛市鞋店抽獎活動引發爭執 員工勸架無辜被槍殺

洛杉磯訊
為了紀念Jayren Bradford，鞋店外建立了一個紀念區。 （NBC4視頻截圖）
為了紀念Jayren Bradford，鞋店外建立了一個紀念區。 （NBC4視頻截圖）

為了勸架，鞋店員工無辜枉死！洛杉磯市Fairfax區一名鞋店員工，11日在店前舉辦抽獎活動中被槍殺，目前警方在積極尋找兇手。

11日中午12點30分左右，警方接到報告，在Melrose大道和Genesee道地區的街上，發現一名男子身上有槍傷。醫護人員將這名男子送往醫院，在那裡他被宣布死亡。警方了解到，在Melrose大道7700街區一家商店，當時在舉辦鞋類抽獎活動，發生一群男性和女性之間的爭執。

警方表示，一名 20 多歲，身穿深色衣服的男子向受害者開槍，然後駕駛一輛銀色豐田凱美瑞，往Genesee道向北逃走，臨時車牌號為BC10D32。鞋店員工Keyshawn Williams表示，槍擊事件的受害者是Jayren Bradford，他在試圖勸阻雙方打架時被殺。

Keyshawn Williams說，Jayren Bradford是一名出色的同事，性格外向，總是喜歡結交朋友。

為了紀念Jayren Bradford，鞋店外建立了一個紀念區。

警方呼籲任何了解此案信息的人，致電洛杉磯警察局西部分局兇殺科，調查警探電話是213-382-9470，或可撥打 877-527-3247，如需匿名可撥打800-222-8477 ，或在 lacrimestoppers.org 在線提交。

在洛杉磯Fairfax區一名鞋店員工11日在店前舉辦的一次抽獎活動中被槍殺，目前...
在洛杉磯Fairfax區一名鞋店員工11日在店前舉辦的一次抽獎活動中被槍殺，目前警方在積極尋找兇手。 （NBC4視頻截圖）
在洛杉磯Fairfax區一名鞋店員工11日在店前舉辦的一次抽獎活動中被槍殺，目前...
在洛杉磯Fairfax區一名鞋店員工11日在店前舉辦的一次抽獎活動中被槍殺，目前警方在積極尋找兇手。 （NBC4視頻截圖）

洛杉磯 警察 豐田

上一則

南加最美網紅博物館有世界一流藝術品 免費入場

延伸閱讀

人口普查數據公布 洛市為第二大城市 洛縣為人口最多縣

人口普查數據公布 洛市為第二大城市 洛縣為人口最多縣
洛市義警染Delta病危 疫苗救他一命

洛市義警染Delta病危 疫苗救他一命
洛市新規定 進公共場所要看接種證明

洛市新規定 進公共場所要看接種證明
Delta病毒不能小看 洛市警察慶幸打過疫苗才能死裡逃生

Delta病毒不能小看 洛市警察慶幸打過疫苗才能死裡逃生
洛市議會通過進入公共室內場所須出示疫苗證明

洛市議會通過進入公共室內場所須出示疫苗證明
南加14歲少年失踪 父親發現他在拖車中被槍殺

南加14歲少年失踪 父親發現他在拖車中被槍殺

熱門新聞

僅是在發放600元紓困金的支出上，將花費加州政府高達近120億元。（本報檔案照）

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

2021-08-09 20:13
南加華人不願接種新冠疫苗，準備舉家搬離洛杉磯。（unsplash.com）

洛杉磯華人不願接種 準備舉家搬到丹佛

2021-08-11 02:20
吳亦凡選妃，洛杉磯也有受害者。（取自微博）

吳亦凡洛城「選妃」實錘 見面會不斷 票價炒到近七千

2021-08-06 18:50
圖為Innova的新冠檢測盒。（美聯社）

華人公司新冠試劑獲英國上億大單 引發質疑

2021-08-07 02:20
聖蓋博谷治安差，搶匪盜賊不怕神佛致華人寺廟遭殃，比丘尼被人拿槍指頭，被逼買槍自衛！（本報檔案圖）

寺廟也被搶 比丘尼買槍自衛「想嚇人、不想傷人」

2021-08-05 02:20
南加華裔男子打兩劑輝瑞疫苗仍染疫。（Getty Image）

完全接種疫苗 還戴口罩 華男仍中招 咳嗽和失去味嗅覺

2021-08-09 21:29

超人氣

更多 >
變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區
33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜
拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」

拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」
新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室
拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷