南加最美網紅博物館有世界一流藝術品 免費入場

來自南加各地的人們來這裡欣賞藝術品。(記者張宏/攝影)

在洛杉磯 市中心有一座99年完全免費的現代藝術博物館 The Broad,被稱為南加最美的網紅博物館,來往的參觀者也都是南加最會打扮的男男女女。館內展品是上世紀50年代到現在的著名當代藝術作品,涵蓋草間彌生、Jeff Koons、Cindy Sherman等一流藝術家的知名作品。

影音來源:記者張宏

The Broad博物館毗鄰迪士尼音樂廳,佔地12萬英尺,博物館以Broad夫婦姓氏命名,他們一次性付清了99年的770萬元租金。Broad夫婦還捐贈20億元用於博物館日常開銷,保證博物館可以一直免費開放。所以在這座博物館裡,沒有任何金錢的味道,只有藝術。任何背景和膚色的人都能免費享受當代最好的藝術家的作品。

博物館的建築整個工程耗資1.4億元,以面紗和拱頂為設計主題,以多孔蜂窩狀的外觀包裹著整個建築,將陽光過濾和折射到室內空間,營造充滿現代和未來感的氛圍。博物館天花板高 23 英尺,擁有 318 個天窗,自然光可以通過這些屋頂天窗散射進來。這座建築本身就是一件藝術品。走在洛杉磯市區的街道,遠遠就看到這座標識性的白色建築,彰顯著The Broad獨特的品味和存在感。

因為疫情 ,現在需網上預約才能進入,有時運氣好當天也能預約到票。進入博物館抬頭就能看到混凝土穹頂洞中105英尺長的扶梯,館內一共有26個展廳,每個展廳展示的藝術品雖然不多,但很有代表性。這些展品都是Broad夫婦捐贈,他們共捐贈了2000餘件藝術品,每次同期展出200件,只有多次光顧,才能看到更完整的藝術作品。

這些藝術品中包括Cindy Sherman、Jeff Koons、Ed Ruscha、Roy Lichtenstein和Andy Warhol等頂尖藝術家的作品,其中Cindy Sherman作品有129件,博物館擁有其世界上最多的作品收藏。值得一提的是草間彌生的藝術裝置「無限鏡室 - 數百萬光年之外的靈魂」,當初該裝置展出時,每日都大排長龍。

館內常年展出的標識性展品知名雕塑藝術家Jeff Koons的鬱金香花束、氣球狗等作品、最近展出的波普藝術家Andy Warhol和Roy Lichtenstein的作品也值得一看。

曾經有人問這對夫婦,這些藝術品價格幾許,他們回答,這些展品如果是現在開始收藏,他們自己也買不起,可見藝術一樣講究收藏時機。

在疫情前,博物館每年夏天都會舉辦夏季音樂節,邀請世界各地風格各異的音樂來表演,可謂是音樂和藝術愛好者最美的仲夏夜之夢。2018年還特別舉辦中國之夜,邀請中國的樂隊表演。現在是到9月每個月的第四個周五晚上會有免費的音樂表演,8月27 日Parallel Attractions、Rostam、 Norbert De La Cruz III演出及9月24日Linafornia和Smiley演出。

博物館旁邊的餐廳Otium,是Broad先生和洛杉磯人氣餐廳République 的Bill Chait及Bestia 餐廳共同創立的,它的主廚是來自納帕French Laundry餐廳的前任主廚,在這裡不僅能品嚐到道地的法餐,還能欣賞店內藝術家Damien Hirst的攝影壁畫。

博物館有專屬停車場但需額外付費,也可在附近尋找路邊停車步行過去,尤其是周日還可免費街泊。

The Broad博物館

地點:221 S. Grand Avenue, Los Angeles, CA 90012

電話:(213) 232-6250

開放時間:周三四五11點至5點,周六日10點至5點。

需要網絡訂票,網址:https://www.thebroad.org/visit