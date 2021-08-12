我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士逼近喀布爾 美大使館籲公民立即離開阿富汗

安德魯王子涉嫌性侵 英國警方將審查指控

南加最美網紅博物館有世界一流藝術品 免費入場

記者張宏／洛杉磯報導
來自南加各地的人們來這裡欣賞藝術品。（記者張宏／攝影）
來自南加各地的人們來這裡欣賞藝術品。（記者張宏／攝影）

洛杉磯市中心有一座99年完全免費的現代藝術博物館The Broad，被稱為南加最美的網紅博物館，來往的參觀者也都是南加最會打扮的男男女女。館內展品是上世紀50年代到現在的著名當代藝術作品，涵蓋草間彌生、Jeff Koons、Cindy Sherman等一流藝術家的知名作品。

影音來源：記者張宏

The Broad博物館毗鄰迪士尼音樂廳，佔地12萬英尺，博物館以Broad夫婦姓氏命名，他們一次性付清了99年的770萬元租金。Broad夫婦還捐贈20億元用於博物館日常開銷，保證博物館可以一直免費開放。所以在這座博物館裡，沒有任何金錢的味道，只有藝術。任何背景和膚色的人都能免費享受當代最好的藝術家的作品。

博物館的建築整個工程耗資1.4億元，以面紗和拱頂為設計主題，以多孔蜂窩狀的外觀包裹著整個建築，將陽光過濾和折射到室內空間，營造充滿現代和未來感的氛圍。博物館天花板高 23 英尺，擁有 318 個天窗，自然光可以通過這些屋頂天窗散射進來。這座建築本身就是一件藝術品。走在洛杉磯市區的街道，遠遠就看到這座標識性的白色建築，彰顯著The Broad獨特的品味和存在感。

因為疫情，現在需網上預約才能進入，有時運氣好當天也能預約到票。進入博物館抬頭就能看到混凝土穹頂洞中105英尺長的扶梯，館內一共有26個展廳，每個展廳展示的藝術品雖然不多，但很有代表性。這些展品都是Broad夫婦捐贈，他們共捐贈了2000餘件藝術品，每次同期展出200件，只有多次光顧，才能看到更完整的藝術作品。

這些藝術品中包括Cindy Sherman、Jeff Koons、Ed Ruscha、Roy Lichtenstein和Andy Warhol等頂尖藝術家的作品，其中Cindy Sherman作品有129件，博物館擁有其世界上最多的作品收藏。值得一提的是草間彌生的藝術裝置「無限鏡室 - 數百萬光年之外的靈魂」，當初該裝置展出時，每日都大排長龍。

館內常年展出的標識性展品知名雕塑藝術家Jeff Koons的鬱金香花束、氣球狗等作品、最近展出的波普藝術家Andy Warhol和Roy Lichtenstein的作品也值得一看。

曾經有人問這對夫婦，這些藝術品價格幾許，他們回答，這些展品如果是現在開始收藏，他們自己也買不起，可見藝術一樣講究收藏時機。

在疫情前，博物館每年夏天都會舉辦夏季音樂節，邀請世界各地風格各異的音樂來表演，可謂是音樂和藝術愛好者最美的仲夏夜之夢。2018年還特別舉辦中國之夜，邀請中國的樂隊表演。現在是到9月每個月的第四個周五晚上會有免費的音樂表演，8月27 日Parallel Attractions、Rostam、 Norbert De La Cruz III演出及9月24日Linafornia和Smiley演出。

博物館旁邊的餐廳Otium，是Broad先生和洛杉磯人氣餐廳République 的Bill Chait及Bestia 餐廳共同創立的，它的主廚是來自納帕French Laundry餐廳的前任主廚，在這裡不僅能品嚐到道地的法餐，還能欣賞店內藝術家Damien Hirst的攝影壁畫。

博物館有專屬停車場但需額外付費，也可在附近尋找路邊停車步行過去，尤其是周日還可免費街泊。

The Broad博物館

地點：221 S. Grand Avenue, Los Angeles, CA 90012

電話：(213) 232-6250

開放時間：周三四五11點至5點，周六日10點至5點。

需要網絡訂票，網址：https://www.thebroad.org/visit

The Broad博物館有2000多件展品輪流展出。（記者張宏／攝影）
The Broad博物館有2000多件展品輪流展出。（記者張宏／攝影）
人們在Jeff Koons的氣球狗前面合影。（記者張宏／攝影）
人們在Jeff Koons的氣球狗前面合影。（記者張宏／攝影）
博物館99年都會免費供人們參觀。The Broad博物館有2000多件展品輪流展...
博物館99年都會免費供人們參觀。The Broad博物館有2000多件展品輪流展出。（記者張宏／攝影）
來自南加各地的人們來這裡欣賞藝術品。（記者張宏／攝影）
來自南加各地的人們來這裡欣賞藝術品。（記者張宏／攝影）
The Broad被稱為南加最美的網紅博物館。（記者張宏／攝影）
The Broad被稱為南加最美的網紅博物館。（記者張宏／攝影）
博物館的建築採光明亮。（記者張宏／攝影）
博物館的建築採光明亮。（記者張宏／攝影）
Andy Warhol的作品。（記者張宏／攝影）
Andy Warhol的作品。（記者張宏／攝影）
來自南加各地的人們來這裡欣賞藝術品。（記者張宏／攝影）
來自南加各地的人們來這裡欣賞藝術品。（記者張宏／攝影）
The Broad博物館有2000多件展品輪流展出。（記者張宏／攝影）
The Broad博物館有2000多件展品輪流展出。（記者張宏／攝影）
週末很多父母會帶著孩子來欣賞藝術。（記者張宏／攝影）
週末很多父母會帶著孩子來欣賞藝術。（記者張宏／攝影）
The Broad博物館有2000多件展品輪流展出。（記者張宏／攝影）
The Broad博物館有2000多件展品輪流展出。（記者張宏／攝影）
來自南加各地的人們來這裡欣賞藝術品。（記者張宏／攝影）
來自南加各地的人們來這裡欣賞藝術品。（記者張宏／攝影）
展品聚集了20世紀50年代到現代的作品。（記者張宏／攝影）
展品聚集了20世紀50年代到現代的作品。（記者張宏／攝影）
The Broad博物館有2000多件展品輪流展出。（記者張宏／攝影）
The Broad博物館有2000多件展品輪流展出。（記者張宏／攝影）
來自南加各地的人們來這裡欣賞藝術品。（記者張宏／攝影）
來自南加各地的人們來這裡欣賞藝術品。（記者張宏／攝影）

博物館 洛杉磯 疫情

上一則

人口普查數據公布 洛市為第二大城市 洛縣為人口最多縣

下一則

洛市鞋店抽獎活動引發爭執 員工勸架無辜被槍殺

延伸閱讀

北加灣區奧克蘭藝術家劉虹去世

北加灣區奧克蘭藝術家劉虹去世
她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕
天使島移民博物館 今年秋天「說故事」

天使島移民博物館 今年秋天「說故事」
南加大亞太博物館展出 董承濂體驗式藝術

南加大亞太博物館展出 董承濂體驗式藝術
華人尋根之家…費城華人華僑博物館將開放

華人尋根之家…費城華人華僑博物館將開放
紀念Gayle Garner Roski 寶爾博物館7/24起展「洛杉磯的禮物」

紀念Gayle Garner Roski 寶爾博物館7/24起展「洛杉磯的禮物」

熱門新聞

僅是在發放600元紓困金的支出上，將花費加州政府高達近120億元。（本報檔案照）

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

2021-08-09 20:13
南加華人不願接種新冠疫苗，準備舉家搬離洛杉磯。（unsplash.com）

洛杉磯華人不願接種 準備舉家搬到丹佛

2021-08-11 02:20
吳亦凡選妃，洛杉磯也有受害者。（取自微博）

吳亦凡洛城「選妃」實錘 見面會不斷 票價炒到近七千

2021-08-06 18:50
圖為Innova的新冠檢測盒。（美聯社）

華人公司新冠試劑獲英國上億大單 引發質疑

2021-08-07 02:20
聖蓋博谷治安差，搶匪盜賊不怕神佛致華人寺廟遭殃，比丘尼被人拿槍指頭，被逼買槍自衛！（本報檔案圖）

寺廟也被搶 比丘尼買槍自衛「想嚇人、不想傷人」

2021-08-05 02:20
南加華裔男子打兩劑輝瑞疫苗仍染疫。（Getty Image）

完全接種疫苗 還戴口罩 華男仍中招 咳嗽和失去味嗅覺

2021-08-09 21:29

超人氣

更多 >
變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區
33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜
拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」

拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」
新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室
拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷