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人口普查數據公布 洛市為第二大城市 洛縣為人口最多縣

洛杉磯訊
洛杉磯市仍然牢牢佔據美國第二大城市的地位。（洛市官網）
洛杉磯市仍然牢牢佔據美國第二大城市的地位。（洛市官網）

洛杉磯市仍然牢牢佔據美國第二大城市的地位！12日公布的美國人口普查數據顯示，洛杉磯市2020年的人口為389萬8747，比2010年增長 2.8%。

紐約仍是美國最大的城市，在過去十年增長7.7%，到2020年人口達880萬4190。

美國人口最多的十個城市中有三個位於加州：洛杉磯市、聖地牙哥市和聖荷西市，所有人口都增加了，但洛杉磯市 2.8% 的增長是最緩慢的。 橙縣爾灣市是全美十個增長最快的城市之一，這些城市的人口都至少增加 44%。

而洛杉磯縣擁有1001萬4009居民，仍是美國人口最多的縣，幾乎是伊州庫克縣人口的兩倍。聖地牙哥縣是第五大縣，擁有近330萬居民，其次是橙縣，擁有近320萬居民。河濱縣以240萬人口排在第十位。

據人口普查數據，洛杉磯縣的人口在過去十年增長2%，增加19萬5404名居民。

「都市區內的許多縣都出現增長，尤其是南部和西部的縣。然而，正如我們在年度人口估計中看到的那樣，我們國家的增長速度比過去慢」，人口普查局高級人口統計學家Marc Perry說，「這種下降在地方很明顯，美國大約52%的縣的2020年人口普查人口比2010年人口普查人口減少」。

在全國，總體人口增長速度降至 1930 年代以來的最低水平。

美國 洛杉磯 人口普查

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