疫情掀起寵物潮 寵物狗最受青睞 陪伴看家解悶

忠犬俱樂部的兩名華人訓犬師，常常同時訓練20多隻狗，全部來自華人家庭。（忠犬俱樂部提供）

疫情 掀起南加州華洋民眾飼養寵物潮，寵物狗陪伴主人、看家護院全方位發揮魅力，成爲許多家庭疫情及後疫情期最受青睞寵物。

「從去年3、4月開始，飼養寵物狗的民眾和家庭明顯增多」洛杉磯 資深華人 訓犬師Charlie楊表示，一是因爲長期居家避疫，很多人飼養寵物狗狗陪伴解悶；二是治安不靖，購買槍支和子彈難度增加，甚至曾經一度一槍難求，不少家庭開始飼養大型狗幫忙看家護院；三是因爲疫情限制旅行，夫妻被迫中國美國兩地分居，太太和孩子長期獨自在美生活，也開始紛紛飼養大型狼犬，陪伴孩子，增加居住防護。

洛杉磯縣動物照顧和控制局 （DACC）最新發布新冠疫情對棄養寵物和動物避難所的影響報告，顯示疫情17個月以來，包括洛杉磯地區棄養寵物數量大大減少，人們對寵物照顧投入更多心力。洛縣七個動物避難中心收到的棄養動物數量在過去一年多下降46%。 2019-2020年度，洛縣動物避難收到的棄養動物多達4萬6135隻，2020-2021年度，收到的棄養動物為2萬4856隻，下降近一半。不僅領養動物的人增加，原來棄養而重新認養的大眾也大量增加，其中棄養狗的領養率高達88%。

「最近一年多幾乎是20年來華洋民眾飼養寵物的最高峰期」，Charlie楊從20年前開始在南加州訓狗，他表示，雖然貓鳥魚龜等也是一些民眾喜歡的寵物，但從近年社群平臺看，華人家庭六至七成的寵物都是狗。疫情開始不久，他的工作量大增，常常一周出工五、六天，有時到府上私教狗狗課，有時則定期到公園上狗狗團體課程，每天行程滿滿。他所在的忠犬俱樂部，兩名訓犬師，常常同時訓練20多隻狗，全部來自華人家庭。

因爲疫情關係，民眾長期居家，好些民眾不惜花數千甚至上萬元購買寵物狗狗，為沉悶的疫期生活增加快樂。

Charlie楊表示，近年物價瘋長，疫情和後疫情期間寵物價格也水漲船高，好的純種狗基本上1000多元起跳，3000至5000元都是常見，特別是看家護院的狼犬，如果擁有美國純種狗協會證書，或小狗的父母參加過大賽等等，4000至6000元左右甚至更高一隻都不見怪。加上大約200元一堂的狗狗私教訓練課，或60至70元一堂的團體訓練課，疫情期間大家飼養寵物的投入真是相當捨得。

「因爲疫情期間基本沒有社交，有沒有寵物家中的氣氛絕對不一樣」，核桃市林太太表示，女兒從小就想養一隻狗，她和先生因爲工作忙，一直設法阻止女兒，一場疫情，逼著她向孩子讓步。去年，她花了800元買了一隻拉布拉多給女兒當聖誕節禮物，「我們全家氣氛快樂好多」，一隻小動物給他們帶來的快樂，是她沒有想到的，即便是現在到了後疫情階段，他們全家還是都喜歡待在家中。

不過Charlie楊表示，也有一些華人因爲沒有選對適合的寵物狗狗，期望的快樂打了折扣。比如一些主人買到了性格極端的狗狗，或飼養環境不合適，或家庭成員對寵物狗的照顧能力考慮欠周，都可能給自己造成許多困擾。

他表示，一般人看到可愛的狗狗就帶回家，但實際上狗的正真性格在一歲左右才體現出來，所以購買時最好向賣主瞭解狗爸狗媽的性格特徵，避免極端的脾氣，小的時候太活潑的狗長大後也可能强勢霸道；小時候看人躲遠遠的狗，長大可能膽小怕事。而有點害羞但又容易親近的小狗，將來成爲溫良寵物的可能性更大。