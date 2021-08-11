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南加男子涉嫌在墨西哥捅死兩名子女 逃亡時被捕

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
40歲科爾曼（Matthew Taylor Coleman）在墨西哥涉嫌捅死兩名自家幼童被逮補。（截圖KTLA5)
40歲科爾曼（Matthew Taylor Coleman）在墨西哥涉嫌捅死兩名自家幼童被逮補。（截圖KTLA5)

南加聖塔芭芭拉（Santa Barbara）一名40歲男子，在墨西哥涉嫌捅死兩名自家幼童已被逮補。執法人員指出，這名男子恐遭檢方，以嚴重謀殺罪被起訴。

毗鄰加州的下加州（Baja California）檢方Hiram Sanchez表示，9日上午一名在Rosarito附近的農夫，找到一名三歲女孩及一名一歲男孩的屍體。經執法人員搜捕抓到兇嫌，殺童兇手正是兩名孩子的生父科爾曼（Matthew Taylor Coleman）。

執法人員描述該案表示，科爾曼於作案後，試圖逃回美國，不過他在墨西哥與美國邊境的San Ysidroe過境處，被美國海關及邊境保衛局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）官員留置，並將其逮補關進聯邦監獄。

根據執法單位，被害女孩被捅了12次身亡，一歲男孩被捅了17次，謀殺手法相當殘忍。執法人員在命案現場尋得一段沾滿血跡的木樁，疑是兇手的行兇武器。

科爾曼在聖塔芭芭拉（Santa Barbara）創立一間衝浪學院，妻子似乎住在聖塔芭芭拉。科爾曼的妻子早前向聖塔芭芭拉警局警方報案，表示她的先生及小孩都失蹤，不知去處，也相當擔心他們的安危。

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