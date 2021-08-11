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如果現在投票 洛縣檢察長賈斯康將被罷免

記者丁曙／洛杉磯報導
國會眾議員金映玉（右二）訪世報，批判賈斯康的表現不像是檢察長，更像是公設辯護律師。（記者丁曙／攝影）
國會眾議員金映玉（右二）訪世報，批判賈斯康的表現不像是檢察長，更像是公設辯護律師。（記者丁曙／攝影）

最新一項民意調查顯示，如果現在舉行罷免選舉，洛杉磯縣檢察長賈斯康 (George Gascon) 將輸掉罷免選舉。聯邦國會韓裔眾議員金映玉（Young Kim）認為，賈斯康的表現不像是地區檢察長，更像是公設辯護律師（Public defender）。

由 J. Wallin Opinion Research完成的調查發現，支持和反對罷免賈斯康的民調呈 61.4%比 21.5%；支持者超過近40個百分點。他們表示，更喜歡其他人來擔任加州人口最多的洛杉磯縣最高檢察官。該項民意調查在7月23至28日進行，採訪了650位選民，其中 53% 為民主黨，17%為共和黨，其餘為獨立人士或其他小黨。

罷免賈斯康運動發言人萊恩伯格（Tim Lineberger）說，毫無疑問，賈斯康在當選後不到一年就迅速失去支持，如果在今天舉行罷免投票，將會以壓倒性多數獲得通過。洛縣選民不贊成賈斯康，他的工作表現和極端的政策議程，居然將暴力犯罪分子的利益放在首位，將受害者利益置於後方。

金映玉近日訪問洛杉磯世界日報時指出，作為地區檢察長應將公共治安、打擊犯罪放在首位。而賈斯康似乎角色錯位，將檢察長變成辯護律師。他不是想把罪犯關在監獄，而是將他們送上街頭，無視社區治安和民眾安危。雖然她住在橙縣，但對這位洛縣檢察長的作為不能理解。

最新民意調查還顯示，40.8% 的人們不贊成賈斯康作為檢察長的表現，29.2%的人強烈反對，只有 25.1%的人贊成他的工作。34.2% 的人對賈斯康持反對意見，17.7% 的人持贊成態度。

依加州選罷法規定，組織者必須在 10 月 27 日之前收集到洛杉磯縣註冊選民57萬9062 個簽名，佔該轄區選民的 10%。民意調查發現，41.5% 的選民願意簽署罷免請願書，相當於 233萬1653 人，遠高於罷免選舉要求的門檻。

但是，目前加州新冠疫情惡化，政府重新實施嚴格限制，使收集簽名工作變得複雜起來。萊恩伯格表示，「主要障礙不是罷免投票，而是在大流行期間要從洛縣選民那裡收集約 60萬個簽名，在防疫封鎖下運作，這項工作會很困難。」

在疫情管控封鎖下，組織者們能否收集到足夠的罷免簽名，目前仍是一個懸而未決的問題。萊恩伯格說，如果這項努力能夠繼續確保簽名收集所需的資源，並且受賈斯康犯罪浪潮影響的洛縣居民繼續站出來發聲，那麼明年這個時候賈斯康就會下台。否則，將會錯失一個恢復公共安全的良機。而「洛縣最高檢察官的公然犯罪、虐待受害者和瀆職行為，將繼續在洛杉磯造成混亂」。

最新民調，如果現在投票洛杉磯縣檢察長賈斯康將會被罷免下台。（洛杉磯地檢處官網）
最新民調，如果現在投票洛杉磯縣檢察長賈斯康將會被罷免下台。（洛杉磯地檢處官網）

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