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為減少山火 洛縣禁止遊民在山火高發地紮營停留

洛杉磯訊
南加山火季來臨，野火不斷，圖為內陸聖伯納汀諾國家森林今年6月13日突發野火。（消防局提供）
南加山火季來臨，野火不斷，圖為內陸聖伯納汀諾國家森林今年6月13日突發野火。（消防局提供）

洛杉磯縣政委員會10日在例會上投票通過，禁止遊民在山火高風險的縣屬地(unincorporated area)紮營停留。此舉目的是在火災高風險季節，減少火災發生隱患，避免人身傷亡和財產損失。

縣政委員Sheila Kuehl和巴格（Kathryn Barger）提出該提案獲得通過，她們提案初衷是隨氣候變化洛縣火災季節延長，火災對縣屬地的特定區域造成太多傷害，包括有居民因此喪生，因此在洛縣進入可能是有記錄以來最具破壞性的火災季節時，有必要緊急採取行動降低發生風險。

除了制定禁令外，縣政委員會還指示縣消防部門和警察部門及遊民服務外展團隊將新禁令通知在此類危險區域紮營的每個人。該禁令適用於被認為是火災高發危險區域，能確保該區域得到清理。

該提案表示，遊民可能會依賴火用於日常生存活動，包括烹飪食物和保暖，但這些活動也增加附近灌木叢起火風險，和迅速蔓延。遊民也因此可能錯過緊急通知，並可能會遇到安全疏散的挑戰。

根據洛杉磯時報。自從消防部門開始追踪遊民以來，因遊民產生的火災增加三倍多，今年第一季度，平均每天發生 24 起火災，佔所有消防部門響應火災的 54%。許多是城市街道上較小的火災，不容易大規模蔓延，但2020 年有七名遊民在火災和營地附近喪生。

洛縣 洛杉磯 警察

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