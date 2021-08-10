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洛市通過2025年前再建2萬5000單位遊民屋

記者楊青／綜合報導
洛市今年年初投放遊民使用的一批迷你鋁皮屋，64平方英尺造價13萬元，令人咋舌。（記者楊青／攝影）
洛市今年年初投放遊民使用的一批迷你鋁皮屋，64平方英尺造價13萬元，令人咋舌。（記者楊青／攝影）

洛杉磯市議會日前通過動議設定無家可歸者住房目標，到2025年之前，至少為無家可歸遊民建造至少 2萬5000個單位的新住房。

該議案以13票贊成，零票反對通過。該動議是洛市議員德里昂（Kevin de Leon）今年1月13日提出「回家之路」倡議的一部分，希望由此為無家可歸者創造永久性的住房，並提供永久性的支持性配套資源，包括新建永久性住房、將地方酒店和旅館改造成遊民住宅、將分散在地方的房屋改造成爲遊民之家等，配套資源還包括為遊民之家提供安全的停車場地等。

德理昂在遊説中表示，太多人死在洛杉磯的街道和小巷裡，最近一個星期中共有1383人喪生，這是洛市的大恥辱。他認爲現在洛市正真要解決遊民問題的時候了，洛市應該為遊民們提供永久性住宅。

該動議還請立法分析師和其他部門對其政策和可行性，和住房單位目標進行評估。評估得到洛市議會通過。

市議員里德利-托馬斯（Mark Ridley-Thomas）對該動議表達堅決支持，認爲遊民數量增加與洛市住房危機密不可分，建設更多的住房是解決遊民和貧困的最好方法。

到今年1月，洛市已為遊民新增2萬4539個單位臨時住房、過渡性住房、快速安置和永久性住房和支持性住房。

但不少人對單純期望以增加住房來解決遊民問題質疑，因最近至少五年，洛市大撒錢揚言解決無家可歸者流落街區的問題，結果遊民數量卻不減反增，洛市不但成爲吸引外州遊民的天堂，人數不斷增加，洛市的遊民也迅速擴散到南加州各地，使遊民遍及整個大洛杉磯地區。而安插在社區的遊民之家，也讓各地居民對相關治安感到擔憂，居民平靜的生活頻添干擾。同時，大批新建和舊房改造增加的遊民住宅，卻有相當的空置率，增加住房解決遊民問題形同虛設。

洛杉磯市今年年初投放游民使用的一批迷你鋁皮屋，64平方英尺造價13萬元，令人咋舌...
洛杉磯市今年年初投放游民使用的一批迷你鋁皮屋，64平方英尺造價13萬元，令人咋舌。（記者楊青／攝影）

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