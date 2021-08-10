洛縣選務局公布州長罷免選舉樣本 46人搶寶座

加州共和黨成功發起州長罷免選舉。（讀者提供）

備受全國關注的2021年加州 州長罷免選舉（Recall Election）進入倒計時，洛杉磯縣選務局（RR / CC）公布了選票樣本和投票 指南，從9月4日起至13日設為提前投票期，9月14日選舉日， 46人成為合格的州長候選人，民主黨選民投票率將成為州長紐森 （Gavin Newsom）留任的關鍵。

9月14日是加州罷免選舉日(Election Day)，但為方便選民投票及提高投票率，洛杉磯縣選務局提前十天開放投票，從9月4日起至9月13日，洛縣各地投票中心從上午10時起開放至下午7時閉門，供選民現場投票。在9月14日選舉日當天，各投票中心開放時間從上午7時起至當晚8時止。此外，所有合格選民都會收到通訊選票（Mail Ballot）

據選務局公布的選票樣本，在州長候選人名單上共有46人，來自加州各地。以職業劃分，從政客到商人、從社區義工到在校大學生，應有盡有。以政黨劃分，無黨派人十人， 民主黨九人， 共和黨24人， 綠黨二人，自由黨一人。

洛縣選務局公布的選票樣本十分簡單，只有加州州長罷免選舉（California Gubernatorial Recall Election）和州長候選人兩個部分。其中，罷免選舉部分只有一個問題：「紐森（Gavin Newsom）是否應被罷免（免職）州長職務？提供Yes或No兩個選項；在州長候選人部分有46人但只能勾選一人。

如果多數票選擇「Yes」，紐森將被免職，由獲得最高票數的候選人繼任州長，並完成剩餘任期，直至 2023年1 月2日。如果在罷免選舉部分有二分之一或以上的票數選擇「No」，則紐森州長將繼續留任。

選票上的候選人大多數名不見經傳，但共和黨方面至少有四人較具影響力，其中考克斯（John Cox）是2018年共和黨籍加州州長候選人，福克納（Kevin Faulconer）是前聖地牙哥（San Diego）市長 ，凱利（Kevin Kiley）是加州第六選區眾議員，以及詹納（Caitlyn Jenner）是1976年夏季奧運會男子十項全能冠軍和電視節目名人。

相反，民主黨沒有任何民選官員或名人參加州長選舉，貫徹加州民主黨委員會指示，全黨一心為州長紐森保駕護航。民主黨選民的投票率將成為紐森留任的關鍵。