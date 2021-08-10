我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基建法案利多 道指史指創高

拜登離勝利更近一步 參院通過1.2兆美元基建法案

南加內陸一寄養家庭夫婦被控謀殺 性虐待寄養孩童

河濱訊
河濱縣一對寄養家庭夫婦被控多項重罪。（警方提供）
河濱縣一對寄養家庭夫婦被控多項重罪。（警方提供）

南加河濱縣茉莉塔市（Murrieta）一寄養家庭夫婦，近日被控謀殺、性虐待寄養孩童等多項罪名。縣地檢署表示，寄養家庭部分成年寄養者因缺乏最基本表達認同心理能力，在被告慫恿下從事性活動。

兩名被告夫婦，分別是Michelle Morris Kerin E，80歲；先生是Edward Lawrence"Larry"Kerin，79歲。上周被河濱縣刑事大陪審團控以14項罪名，包括謀殺及性虐待等重罪。據9日公布的起訴書，被告曾在茉莉塔市附近運營一家小型寄養家庭，持續多年現已關閉。寄養家庭主要收留嚴重殘障孩童。

女被告Morris因一名寄養女童死亡，被控二級謀殺。起訴書說，死者生前因身體異常狀況，發生吐血及痛苦呻吟，經過一晚後才被送到急診室。被告稱沒有事，該女孩於2019年4月6日過世，年僅17歲。另一被告即Morris的先生，被控忽視孩童、猥褻罪。

地檢署表示，調查表明，被告多年來對寄養孩童及成年人身體虐待和忽視，對受寄養的三名成年人實施性虐待。有些寄養的成年人缺乏最基本表達認同的心理能力，在被告鼓勵和協助下從事性活動。部分受害者無法說話或行走，需要全天24小時看護。但被告並未安排相關護理，也無保存任何看護記錄。

被告Morris訂12日過堂，保釋金100萬元。被告Kerin已於8日交保獲釋，於12月初過堂。

河濱縣一對寄養家庭夫婦被控多項重罪。（警方提供）
河濱縣一對寄養家庭夫婦被控多項重罪。（警方提供）

南加

上一則

洛縣府員工取消須有公民身分的應聘要求

延伸閱讀

南加內陸兩縣疫情反撲 公衛專家呼籲打疫苗

南加內陸兩縣疫情反撲 公衛專家呼籲打疫苗
南加1980年謀殺冷案 警鍥而不捨破案

南加1980年謀殺冷案 警鍥而不捨破案

南加內陸住宅大火一死四重傷 另有四名員警受傷

南加內陸住宅大火一死四重傷 另有四名員警受傷
美國銀行非裔女高管在家被謀殺

美國銀行非裔女高管在家被謀殺
內陸學校下達口罩令 家長嗆聲

內陸學校下達口罩令 家長嗆聲
南加內陸學校開學下達戴口罩令 家長嗆聲

南加內陸學校開學下達戴口罩令 家長嗆聲

熱門新聞

僅是在發放600元紓困金的支出上，將花費加州政府高達近120億元。（本報檔案照）

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

2021-08-09 20:13
數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
聖蓋博谷治安差，搶匪盜賊不怕神佛致華人寺廟遭殃，比丘尼被人拿槍指頭，被逼買槍自衛！（本報檔案圖）

寺廟也被搶 比丘尼買槍自衛「想嚇人、不想傷人」

2021-08-05 02:20
吳亦凡選妃，洛杉磯也有受害者。（取自微博）

吳亦凡洛城「選妃」實錘 見面會不斷 票價炒到近七千

2021-08-06 18:50
圖為Innova的新冠檢測盒。（美聯社）

華人公司新冠試劑獲英國上億大單 引發質疑

2021-08-07 02:20

超人氣

更多 >
加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆
台性愛博士與人夫爆不倫 互稱寶貝、發裸身性感照

台性愛博士與人夫爆不倫 互稱寶貝、發裸身性感照
性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職
新郎前女友鬧場「願付嫁妝」結局竟變2個新娘

新郎前女友鬧場「願付嫁妝」結局竟變2個新娘
中國女星「內蒙古撞駱駝」車禍身亡 親弟悲痛證實

中國女星「內蒙古撞駱駝」車禍身亡 親弟悲痛證實