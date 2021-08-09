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完全接種疫苗 還戴口罩 華男仍中招 咳嗽和失去味嗅覺

記者王若然／洛杉磯報導
南加華裔男子打兩劑輝瑞疫苗仍染疫。（Getty Image）
南加華裔男子打兩劑輝瑞疫苗仍染疫。（Getty Image）

新冠疫苗目前是對抗新冠肺炎最有力的武器，接種新冠疫苗後，人們一般感覺可以放心外出進行娛樂活動。然而打了新冠疫苗，就可確保「萬事大吉高枕無憂」嗎？近日，南加州就有華人民眾在打了兩劑輝瑞疫苗下，依然確診新冠病毒。

南加州居民Ann說，她的一位男性友人近日確診新冠，讓她不知所措，因為她平時很常跟他在一起。這位男性友人李先生兩個月前打了輝瑞新冠疫苗，前幾天有感冒症狀，當時勸他去做新冠檢測，但李先生拒絕。

過了幾天後，Ann又勸李先生去做檢測，他以「燒退了」為由沒做檢測。又過了幾天，Ann聽見李先生咳嗽，再次勸他去做檢測，結果很快出來，「果真中了。」

李先生從出現症狀到檢測結果出來有一周時間，李先生目前有咳嗽、感冒、失去味覺和嗅覺的狀況。Ann說，自己也打過疫苗，這幾天去進行了新冠檢測，結果呈陰性。

Ann之後會隔一天就去檢測一次，以便及早發現是否被傳染。說起李先生被傳染的可能原因，Ann猜測，李先生最近去過電音節，現場人很多，不過那是戶外空氣流通較好。她也去過電音節，不過沒有被感染。此外，李先生還經常去夜店蹦迪，很可能就是在那時候被傳染的，但李先生蹦迪時有戴口罩。

Ann對於打了疫苗仍感染新冠的朋友並沒有特別驚訝。她說，自己接觸過三個打了疫苗還確診的人。除了李先生，還有一個朋友打了嬌生疫苗後確診新冠肺炎。另有一個朋友在中國打了國產疫苗，來美後檢測沒有抗體，也感染新冠。她很慶幸雖然身邊有幾個朋友確診，但她一直可以免於新冠肺炎。「看來疫苗對每個人的保護作用是因人而異」。

根據聯邦疾病防治中心（CDC），疫苗並非百分百保護所有人，而「突破」性感染案例也在意料之中。但是據統計，疫苗可以近百分百預防重症和住院治療或死亡案例。截至8月2日，美國有超過1億6400萬人完全接種疫苗，其中感染新冠的人中低於0.001%有重症或死亡案例。

根據CDC，65歲以上人士佔據較大比例的「突破」性案例，約有74%。自今年5月，CDC將統計重點放在打疫苗後感染新冠住院病例及死亡病例上，而非所有的「突破」性病例。

疫苗 檢測 新冠肺炎

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