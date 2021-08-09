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加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

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加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

記者謝雨珊／洛杉磯報導
僅是在發放600元紓困金的支出上，將花費加州政府高達近120億元。（本報檔案照）
僅是在發放600元紓困金的支出上，將花費加州政府高達近120億元。（本報檔案照）

加州議會6月底通過下年度州政府總預算，總額高達2626億元。州政府日前推動多項退稅及紓困福利，包括發放第二輪的加州紓困金（Golden State Stimulus），提供符合資格者每人最多600元的紓困金。會計師強調，第二輪紓困金將以2020年報稅紀錄為標準，只要收入符合資格，即可領到這筆紓困金。據悉，這筆紓困金計劃在9月開始發放，且資格比第一輪寬鬆。

僅在發放600元紓困金的支出上，將花費州府近120億元。根據加州稅務局（State of California Franchise Tax Board, FTB），要想領取這筆紓困金，須符合以下條件。

第一、去年必須在加州住超過半年以上，且在報稅期間仍住在加州。第二、2020年個人加州調整後總收入（adjusted gross income）須在7萬5000元以下，且不能是被撫養人。第三、必須要有合法的社安號（SSN) 或個別納稅人報稅識別號碼（ITIN）。符合資格者可領600元紓困金，膝下有受撫養人者可另領500元。平時自州的福利計畫獲得低收入補貼的視障或殘障者，也符合領取資格。

會計師施啟祥表示，這筆錢是依照2020年報稅紀錄，判斷民眾是否有資格領錢，且這次依據的調整後總收入是按照加州的，不是聯邦的調整後總收入。加州居民可檢查540表格的第17行、5402EZ表格的第16行，只要上面的收入數字為零至7萬5000元之間，則代表符合條件。

建議尚未申報2020年稅表者，最好在今年10月15日之前報好稅，才有辦法領到錢。若過往有退稅紀錄，加州稅務局將自動打錢進入銀行帳戶；若過往報稅未曾提供過帳戶資訊，則會收到紓困支票。

施啟祥也提到，其實加州先前曾發放過一次600元紓困金，但當時的條件較為嚴苛，有些符合收入條件者，若沒資格領低收入勞力所得補助（earned income tax credit)，也沒資格領到第一輪紓困金。但第二輪紓困金擴大範圍發錢，只要收入符合資格，基本上都可領到錢。

有些領取資格的規定與第一輪紓困金有關聯。施啟祥舉例說明，像是假設不符合第一輪加州600元紓困金，但符合第二輪加州紓困金的一家之主，若膝下有受扶養人，這次可領到1100元。

不同於聯邦發放的紓困金，加州的紓困金符合資格規定，不管是一家之主或夫妻合報，只要超過7萬5000元以上，均沒資格領取加州紓困金。夫妻若分開報稅，兩人各自收入在3萬7500元以下，這次能各自領到300元紓困金，若膝下有一名受撫養人，則另可領到550元。

根據外媒報導，第二輪600元的加州紓困金將在9月開始發放。民眾可上加州稅務局的線上工具，查看是否符合領取第二輪紓困金的資格，及預計可領到的金額。線上工具要求民眾提供2020年報稅的調整後總收入、是否有受撫養人等簡單資料。詳情可上www.ftb.ca.gov查詢。

紓困金 加州 報稅

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