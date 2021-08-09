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公寓經理因患癌被開除 狀告前雇主獲勝判賠760萬

洛杉磯訊
洛縣高等法院。(取自縣府網站)
洛縣高等法院。(取自縣府網站)

一對曾任住房公寓經理的夫妻，其律師9日宣布在民事訴訟中獲得總計760萬元的賠償。訴訟指稱，他們在2017年因感染甲狀腺癌，而被Canoga Park綜合大樓的業主和經理錯誤解僱。

上周，洛杉磯高等法院陪審團作出裁決，現年58歲的Albert Garcia和他49歲的妻子Stephanie勝訴。這對夫婦將公寓業主Gresham Apartments Investors，以及物業管理公司Seltzer-Doren Management Co. Inc.告上法庭，指控其在2018年3月錯誤解僱他們。兩名被告的律師均否認其客戶有任何不當行為。

訴訟稱，這對夫婦2013年受僱住在樓中並管理大樓，Albert Garcia於2017年3月被診斷出患有甲狀腺癌，導致他不得不暫停工作接受手術、放療和其他治療。

到2017年9月，由於Albert Garcia需要請假，但同時需要住宿，被告對他因此「明顯不滿」。據法庭文件，Garcia一家遭到迴避和審查，然後在2017年的感恩節前兩周被解僱。

陪審團上周二判給Albert Garcia達235萬元的賠償金，和對他妻子的3萬725元賠償金。周四，同一個陪審團又判給Albert Garcia 400萬元懲罰性賠償，並判給他的配偶125萬元懲罰性賠償。其中大部分懲罰性賠償都是針對 Gresham Apartments Investors做成的。

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