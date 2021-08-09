我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為遏止南境非法入境潮 拜登政府加強遞解及起訴

BNT執行長：目前還不需要針對變種病毒調整疫苗

為何棄養貓變身網紅貓...400萬粉絲和數十萬年收入

記者張宏／洛杉磯報導
使用折扣碼NALALOVE，就獲得NALA X PAUL & JOE SISTER產品半價優惠。（官網圖）
使用折扣碼NALALOVE，就獲得NALA X PAUL & JOE SISTER產品半價優惠。（官網圖）

一隻被棄養貓咪如何成為instagram上，有400萬粉絲的貓網紅？這隻神奇貓咪宛如上天的禮物，給牠的亞裔主人帶來數十萬元的年收入，還和知名品牌PAUL & JOE Sister推出周邊產品大賣。這就是Nala，Instagram上最受歡迎的貓科動物，一隻暹羅與虎斑混血貓咪的傳奇故事。

影音來源：記者張宏

來自泰國的女孩Varisiri Methachittiphan，11年前在貓咪收容所遇到了一隻小貓，當時只有幾個月大。當Varisiri抱起這隻貓咪，牠用舌頭舔了她，這讓她決定收養這隻毛絨絨又可愛的貓咪，並取名Nala。

Varisiri在2012年為Nala開設社交網路賬號，當時只是與泰國的家人和朋友分享她的小貓。Nala有著明亮的藍色眼睛，牠的眼睛雖然有點鬥雞眼，但是獨特的卡通感，非常有辨識度，所以Nala的人氣飆升。開設賬號的六個月後Nala就成為網紅貓咪，擁有很多粉絲，這些粉絲多數年齡在18歲至32歲，遍及印尼、馬來西亞、日本、印度等地，且65%為女性粉絲。

Varisiri表示，很多粉絲留言說Nala不像真的，反而像迪士尼的卡通人物，認為牠非常可愛。她發布照片的風格以自然為主，很少做任何後期修圖，都是Nala真實的樣子。她每天都會發Nala的照片或視頻，和粉絲保持互動。她的目標很簡單，希望能讓人們開心，傳遞快樂和正面的東西。如今Varisiri和六隻貓生活在一起。

她說，Nala就像是自己的孩子一樣。還記得收養Nala的時候，她還只是一名普通留學生，因為公寓不讓養寵物，她還不得不搬家。等她畢業時，Nala的粉絲量和收入已能支撐起她的生活。她開始專職經營Nala的Ins和臉書賬號，後來還為另外兩隻收養的貓咪也開設社交賬號，她一年收入超過六位數，幾年前她從租住的公寓搬到自己的房子。

Nala有時高冷有時黏人，喜歡待在窗戶前看鳥看車。Nala不喜歡人摸牠的腹部，疫情之後Varisiri不敢讓Nala出去，也不讓陌生人隨便摸牠。最近Nala剛度過牠的11歲生日，世界各地的粉絲寄來各種可愛的畫作和禮物。

作為一隻紅了九年的資深網紅貓咪， Varisiri表示，Nala很有網紅自覺，牠是家裡眾多貓咪的老大。牠見過很多大場面，知道自己要什麼。牠上電視、拍廣告、和名人合影，疫情前帶牠去加拿大旅遊時，還時常被粉絲攔住要和牠合影。之前舉辦粉絲見面會，還有粉絲看到牠淚灑當場，表示Nala為她的生活帶來療癒愈和快樂。

知名品牌PAUL & JOE Sister一直都推出很多貓咪相關的服飾產品，日前品牌找到Nala，希望推出一系列Nala周邊產品，包括T恤、杯子、口罩、抱枕等，設計Nala睡覺的樣子、聖誕Nala等圖案，非常可愛趣萌，所以產品一推出就大受歡迎，很多款式圖案已賣斷貨。

Varisiri說，她是第一次和品牌合作感覺很開心。人們都很喜歡Nala圖案的T恤，她的公司團隊也做一些Nala的周邊商品，其中包括Nala的食物品牌。畢竟Nala已11歲了，這在人類年齡裡已是中年，她希望借助這個品牌能延續Nala的傳奇。

值得一提的是PAUL & JOE Sister還提供本報讀者專屬福利，使用折扣碼NALALOVE，就可在https://www.paulandjoe.us/collections/nala-cat，獲得NALA X PAUL & JOE SISTER產品半價優惠。

來自泰國的女孩Varisiri Methachittiphan11年前在貓咪收容...
來自泰國的女孩Varisiri Methachittiphan11年前在貓咪收容所遇到了Nala。（Varisiri提供）
Nala對Varisiri來說就是孩子。（Varisiri提供）
Nala對Varisiri來說就是孩子。（Varisiri提供）
Nala的粉絲遍布世界各地。（INS截圖）
Nala的粉絲遍布世界各地。（INS截圖）
知名品牌PAUL & JOE Sister推出一系列Nala周邊，T恤非常受歡迎...
知名品牌PAUL & JOE Sister推出一系列Nala周邊，T恤非常受歡迎。（官網圖）
知名品牌PAUL & JOE Sister推出一系列Nala周邊，T恤非常受歡迎...
知名品牌PAUL & JOE Sister推出一系列Nala周邊，T恤非常受歡迎。（官網圖）
Nala有著明亮的藍色眼睛，它的眼睛雖然有點鬥雞眼，但是獨特的卡通感非常有辨識度...
Nala有著明亮的藍色眼睛，它的眼睛雖然有點鬥雞眼，但是獨特的卡通感非常有辨識度。（Varisiri提供）
一隻小短腿兒、鬥雞眼的棄養貓咪如何成為instagram上有四百萬粉絲的貓網紅？
一隻小短腿兒、鬥雞眼的棄養貓咪如何成為instagram上有四百萬粉絲的貓網紅？
Nala有著明亮的藍色眼睛，它的眼睛雖然有點鬥雞眼，但是獨特的卡通感非常有辨識度...
Nala有著明亮的藍色眼睛，它的眼睛雖然有點鬥雞眼，但是獨特的卡通感非常有辨識度。（Varisiri提供）
Nala在Ins上有400多萬粉絲。（INS截圖）
Nala在Ins上有400多萬粉絲。（INS截圖）

疫情 泰國 迪士尼

上一則

洛縣男子持槍搶劫 駕車逃跑時撞車 被警方槍傷命危

延伸閱讀

周揚青上節目談戀愛 被告白「像來迎娶妳」

周揚青上節目談戀愛 被告白「像來迎娶妳」
殺害Tik-Tok網紅 男稱有聲音叫他這麼做

殺害Tik-Tok網紅 男稱有聲音叫他這麼做
惡魔召喚？南加戲院槍殺網紅 兇嫌：有聲音讓我這麼做

惡魔召喚？南加戲院槍殺網紅 兇嫌：有聲音讓我這麼做
洛縣推一見鍾情領養寵物 疫情後棄養大減

洛縣推一見鍾情領養寵物 疫情後棄養大減
科洛那市戲院上月爆發槍擊 男網紅中彈搶救仍不治

科洛那市戲院上月爆發槍擊 男網紅中彈搶救仍不治
東奧／諷拜爾絲「丟下隊友」網紅搬出喬丹遭反嗆

東奧／諷拜爾絲「丟下隊友」網紅搬出喬丹遭反嗆

熱門新聞

數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
聖蓋博谷治安差，搶匪盜賊不怕神佛致華人寺廟遭殃，比丘尼被人拿槍指頭，被逼買槍自衛！（本報檔案圖）

寺廟也被搶 比丘尼買槍自衛「想嚇人、不想傷人」

2021-08-05 02:20
吳亦凡選妃，洛杉磯也有受害者。（取自微博）

吳亦凡洛城「選妃」實錘 見面會不斷 票價炒到近七千

2021-08-06 18:50
加州一項針對動物福利的新法將於2022年上路，許多業者擔心豬肉恐將難在加州買到。（ABC）

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

2021-08-02 02:20
圖為Innova的新冠檢測盒。（美聯社）

華人公司新冠試劑獲英國上億大單 引發質疑

2021-08-07 02:20

超人氣

更多 >
美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰

美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
馬斯克住的5萬元預鑄屋 等候名單超長 瞧瞧長什麼樣

馬斯克住的5萬元預鑄屋 等候名單超長 瞧瞧長什麼樣
阿里女員工被高管逼陪酒遭性侵 張勇開鍘：2下台1記過

阿里女員工被高管逼陪酒遭性侵 張勇開鍘：2下台1記過
控紐約州長葛謨撫胸摸背 前助理公開受訪 促務必究責

控紐約州長葛謨撫胸摸背 前助理公開受訪 促務必究責