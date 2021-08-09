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洛縣男子持槍搶劫 駕車逃跑時撞車 被警方槍傷命危

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
南加持槍男子搶劫雜貨店後撞車， 警方追捕中開槍致其重傷。（KTLA 5視頻截圖）
南加持槍男子搶劫雜貨店後撞車， 警方追捕中開槍致其重傷。（KTLA 5視頻截圖）

南加洛杉磯縣一名男子8日晚持槍搶劫一家雜貨店，後在駕車逃跑的過程中發生撞車事故，嫌犯選擇棄車步行繼續逃離。洛杉磯縣長堤市（ Long Beach）警方在追捕過程中開槍將其擊傷，嫌疑男子目前處於危險狀態。

8月8日（週日）晚10時45分左右，洛縣信號山（Signal Hill）警方接到報警電話，稱有人在一家雜貨店持槍搶劫。

警察到達現場後，發現嫌犯正準備開車逃離雜貨店的停車場。當警方試圖聯繫對方時，該男子馬上逃跑，警方開始追捕嫌犯開的車輛。

追捕過程中，嫌疑車輛在 Willow Street 和 Atlantic Avenue 地區消失在警方視線中，信號山警方隨即向長堤警局求助，並發送嫌疑車輛的相關描述，長堤警局迅速作出反應，向該地區的警察廣播抓捕信息。

當晚11時左右，長堤警官在海港大道（Harbor Avenue）和太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）地區發現兩車相撞事故，其中一輛涉及車禍的車輛與信號山警方一直追捕的車輛描述相符。

然而撞車後，嫌犯選擇棄車步行逃離現場，但一名目擊者向警察指出了這名逃跑的司機。

長堤警局警官Ivan Garcia在一封電郵中指出，警方當時聯繫了這名手持槍支的嫌犯，之後一名警官對嫌疑男子開槍，目前尚不清楚是什麼原因促使警方開火。

嫌犯被送往當地醫院，9號（週一）早上他仍處於危急狀態。官方目前沒有公佈有關嫌犯的姓名、年齡等信息。警方表示，他們在現場找到一把上膛的槍支。

長堤 警察 洛杉磯

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