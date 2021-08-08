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台美公民協會柑縣分會頒發優秀準大學生獎學金

橙縣訊
台美公民協會柑縣分會8月8日在橙僑中心舉行2021年獎學金致頒典禮。圖一排右起僑務諮詢委員林翠雲、橙縣高等法院法官Deborah Chuang Servino、約巴林達市長黃瑞雅、加州州眾議員崔錫浩、台美公民協會柑縣分會會長蘇國雄、橙僑中心主任蔣翼鵬、台美公民協會洛杉磯分會創辦人周實、僑務顧問黃河芬，二排左起台美菁英協會橙縣分會副會長鄭鈺璁、會長暨僑務促進委員楊婷恩。（橙僑提供）
台美公民協會柑縣分會8月8日在橙僑中心舉行2021年獎學金致頒典禮。圖一排右起僑務諮詢委員林翠雲、橙縣高等法院法官Deborah Chuang Servino、約巴林達市長黃瑞雅、加州州眾議員崔錫浩、台美公民協會柑縣分會會長蘇國雄、橙僑中心主任蔣翼鵬、台美公民協會洛杉磯分會創辦人周實、僑務顧問黃河芬，二排左起台美菁英協會橙縣分會副會長鄭鈺璁、會長暨僑務促進委員楊婷恩。（橙僑提供）

台美公民協會柑縣分會8月8日在橙縣華僑文教服務中心，舉行2021年獎學金致頒典禮。這項獎學金頒發對象為爾灣聯合學區五所公立高中的應屆畢業生，共有八位將在2021年秋季進入大學的優秀高中生獲頒獎學金，共計頒發8000美元獎學金。

獲獎高中生分別為Victoria Nguyen、Kim Nguyen、Seowoo Wang、Kaela Birozy、Mahum Khan、Jenny Lee、Srinithi Sivasubramanian、Richard Lyu，每位可獲頒1000美元獎學金。

當天除台美公民協會柑縣分會會長蘇國雄夫婦、理事暨僑務顧問黃河芬、財務長陳立明、台美公民協會洛杉磯分會創辦人周實、台美菁英協會橙縣分會會長暨僑務促進委員楊婷恩、副會長鄭鈺璁出席活動外，橙僑中心主任蔣翼鵬、僑務諮詢委員林翠雲、加州州眾議員崔錫浩(Steven Choi)、橙縣高等法院法官Deborah Chuang Servino、約巴林達市長黃瑞雅(Peggy Huang)也應邀觀禮。

蘇國雄表示，台美公民協會柑縣分會獎學金的頒發對象來自低收入家庭，或是因新冠肺炎(COVID-19)疫情家庭經濟有困難的學生， 除審核申請學生的成績之外，申請者亦須具備服務社區的熱忱和領導能力。在評審作業方面，今年首次與同屬於台美公民協會的台美菁英協會橙縣分會(TAP-OC)合作，TAP-OC的成員均為台美人第二代專業人士，很高興由這群專業的年輕人來負責獎學金的評審工作。

當天蔣翼鵬、周實、黃河芬、楊婷恩、崔錫浩、Deborah Chuang Servino、黃瑞雅等來賓，先後上台發表感言，並祝賀、鼓勵獲獎的優秀高中生，在未來的大學生涯學有專精、更上層樓。

 

 

台美公民協會洛杉磯分會創辦人周實(站立者)介紹台美公民協會成立宗旨及發展。（橙僑...
台美公民協會洛杉磯分會創辦人周實(站立者)介紹台美公民協會成立宗旨及發展。（橙僑提供）

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