洛縣男子酒駕因路怒導致多車相撞 釀一屍兩命

路怒死亡案件發生在長堤大道和52街交叉路口。(谷歌街景)

洛杉磯 縣長堤 市（Long Beach）7日早上一名涉嫌酒駕的男子，因路怒事件導致多車相撞，並致使一名孕婦和她肚中的胎兒死亡，肇事司機已被捕。

長堤市警局說，警方在上午11時30分後不久，接到報警電話前往長堤大道和52街交叉路口，發現有三輛車發生碰撞，其中包括一輛2006年的GMC小貨車，上面有三人受傷。

警方稱，GMC小貨車司機Miguel Larios，26歲，沿著北長堤的長堤大道高速向南行駛。一名已懷孕八個月的婦女，和一名十歲男孩，也與Larios一起乘坐這輛小貨車。

據警方描述，Larios與第二輛車發生路怒衝突，並持續數個街區，因為第二輛車的司機試圖擺脫這起路怒事件。但在路怒事件中，Larios與一輛原本未捲入的豐田 卡羅拉相撞，當時後者的司機正試圖從山景街和長堤大道附近的路邊開走。就在那時，Larios的車失去控制，撞上一輛停在第52街北邊的無人乘坐的貨車。

警方說，事故發生後，急救人員將Larios和他的乘客送往醫院，據悉他和這名十歲孩子受傷但無生命危險，但懷孕的婦女和她未出生的胎兒卻受重傷，後來在醫院死亡。目前，該女子只被確認為長堤市23歲居民，正在等待通知其近親。

警方逮捕Larios，他涉嫌兩項醉酒嚴重車輛過失殺人罪、一項酒後駕駛罪名和一項危害兒童罪名。他以20萬元保釋金被關押。