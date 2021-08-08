南加內陸住宅大火一死四重傷 另有四名員警受傷

河濱縣近期發生多起火災。（消防局提供）

南加 內陸河濱縣（Riverside County）莫瑞諾谷市（Moreno Valley）8日上午一棟民宅起火，一名孩童不幸喪生，另有四名居民受傷，以及四名河濱縣警局員警受傷。近日河濱縣已經發生多次火災。

莫瑞諾谷市起火住宅位於Dolan街24300號街區，火災在8日凌晨1時30分左右開始。河濱縣警方首先接到報警，消防員也馬上趕到。據稱，員警抵達現場後毫不猶豫的先從屋子裡救出兩人，但一名孩童未能及時救出不幸死亡。

消防局則稱，消防員抵達現場後在前院看到三名受傷人士。據悉，共有四名居民和四名員警之後被送往醫院救治，其中四名居民傷勢嚴重，在搶救中。截至發稿，警方尚未透露傷者是否脫離危險。員警的傷勢則不是那麼嚴重。目前警方尚未透露死亡孩童的性別及年齡。

火災發生後，消防員迅速趕到現場控制火勢，有四名警員在救火時受輕傷。起火原因正在調查中。

不久前當地也發生其它火災。七天前，河濱縣赫汝帕谷市（Jurupa Valley）突發野火，燃燒面積七畝，附近20棟住宅受野火威脅。野火發生在7月31日傍晚，位於Mission大道8900號街區。由於撲救及時，野火未殃及周圍民居。

另一場火災也發生在赫汝帕谷市，時間是7月28日午後，位於市區一個購物廣場。經調查火災是廣場一家餐廳在烹飪食物時不慎燃火。消防員經過近五個小時搶救，火災被撲滅。廣場上有四個單位商家被毀，包括一家副食超市、一家牙醫診所及一家洗衣店，總損失在500萬元左右。