巨星柯比岳母稱在他家作牛作馬 尋求財援官司終和解

凡妮莎（Vanessa Bryant）一度憤怒回應母親對其要求經濟補助的法律訴訟，唯目前雙方已和解。（凡妮莎Instagram）

已故籃球巨星柯比 （Kobe Bryant）的遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant），近日已和提告她的母親雷妮（Sofia Urbieta Laine）達成和解，唯和解金額不詳。雷妮去年12月15日在橙縣 法院狀告凡妮莎，要求經濟支持，並稱柯比生前表示會資助她一輩子。

凡妮莎當時曾憤怒發文回應其母對其要求經濟補助的法律訴訟，聲稱雷妮是在敲詐她家一筆錢。她稱她和丈夫已經幫助過母親很久了，並讓她在家裡免費住。

雷妮今年8月4日週三向橙縣高等法院提交無條件和解通知，表示將在 45 天內提出撤銷訴訟的請求。唯未公布和解條款。

雷妮在去年提起的訴訟指控她的女兒凡妮莎欺詐，聲稱她多年來一直在女兒家無薪工作 ，作為女兒家人的「私人助理和保姆」，並且女婿柯比於 2020 年 1 月 26 日在直升機墜毀中喪生之前，曾承諾在經濟上支持她。

訴訟稱，不幸的是，柯比的承諾沒有實現，因為他已經去世，而凡妮莎採取了其所能採取的每一個步驟，來廢除和取消柯比的所有承諾。

針對這項訴訟，凡妮莎在兩天後做出回應，指責她的母親試圖在柯比去世後「勒索一筆意外之財」。「我丈夫從來沒有答應過我母親任何事情，他會對她的行為和缺乏同情心感到非常失望」。

其母後來回應說，儘管她因為替凡妮莎和她的家人做了許多事，並獲得經濟承諾，但凡妮莎試圖斷絕和她的所有聯繫，並背棄所有義務和協議。但她其實只是想要回她替凡妮莎一家工作的薪酬。

據悉，在柯比去世後，金融專家估計其妻控制著高達6億美元的遺產。

另外，6 月時，凡妮莎和其他在墜機事件喪生的死者家人，針對運營直升機的公司提出的過失致死訴訟，雙方已達成和解。