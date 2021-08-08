南加住宅區槍擊案1死3傷 源自家庭賣屋糾紛

狙擊手一度埋伏在案發現場鄰近屋頂上。（KTLA 5視頻截圖）

南加 橙縣杭廷頓灘市（Huntington Beach）住宅區，7日發生一起槍擊 案，造成一人死亡三人受傷，據悉可能是由於家庭成員之間的賣屋糾紛所致。槍擊發生時，一群地產專業人士正陪同一名家庭成員參觀該住宅。

據杭廷頓灘警察 局隊長Tim Martin稱，槍擊事件發生在8月7日（週六）上午10時51分，案發地點位於Operetta街4500號街區的一棟民房，靠近Edinger大道和Fantasia小路。

Martin說，警方最初接到電話時，報案人稱「有人正在進行槍擊」。特警隊趕到現場後，在住所前面發現三人受槍傷，其中一名男子被送到醫院後宣布死亡，警方幫助受害者撤離現場，並認為受槍傷的嫌疑人仍被困在住宅內。

警方很快發布警告，案發現場附近的居民也立即被疏散，特警隊設置警戒線，警方的狙擊手一度埋伏在鄰近屋頂上。

警方在新聞稿中稱，被指控的槍手後來走出住屋，因表皮的槍傷被送往當地一家醫院治療，之後被收押。特警隊當下徹底搜查住宅和周邊地區，確認對社區沒有任何威脅後才解除警戒。

目前，一名受害者接受治療已出院，另一名受害者仍住院治療，預計性命無礙。

警方初步調查發現，槍擊事件源自於涉及出售房產的家庭糾紛。據杭廷頓灘警察局長Julian Harvey說，槍擊發生時，一群地產專業人士陪同一名家庭成員參觀了該住宅。