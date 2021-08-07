美國銀行非裔女高管在家被謀殺

美國銀行高管、48 歲的米歇爾·A·埃文 (Michelle A. Avan) 5日早上在位於Reseda的家中被殺。（美國銀行圖片）

美國 銀行一名高管，48 歲的米歇爾·A·埃文 (Michelle A. Avan) 5日早上在位於Reseda的家中被殺，洛杉磯 警方7日逮捕了一名嫌疑人。

米歇爾·A·埃文一直致力幫助有色人種在金融服務行業尋求職業生涯，頗有知名度。她的家人因為5日聯繫不到她報警。警方表示，她死亡的確切原因尚不清楚，但她的面部似乎受到了創傷。

洛杉磯警察 局在一份聲明中說，警探5日下午在西敏寺（Westchester ）逮捕了嫌犯Anthony Duane Turner，罪名是涉嫌殺害埃文。現年52歲的Turner被關押在洛杉磯警察局監獄，保釋金定為200萬元。Turner曾在美國銀行工作。

埃文曾擔任美國銀行的高級副總裁，負責幫助金融機構招聘和培養人才。美國銀行在一份聲明中說，埃文是公司重要成員，她的離開令人惋惜。

2019 年，埃文被Los Angeles Sentinel評為洛杉磯最具影響力的非裔女性領袖之一。該獎項表彰了她的領導能力和對社區的承諾，以及她在指導青年尤其是非裔婦女和女童方面所做的工作。

今年早些時候，埃文還因致力於增加金融行業的多樣性和包容性而獲得表彰。目前警方正在調查兇嫌Turner殺害埃文的原因。