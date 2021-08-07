洛縣染疫住院近1500人 亞裔接種率高情況穩定

洛杉磯縣亞裔適齡人群新冠疫苗接種率78%居各族裔之冠。（記者楊青／攝影）

洛杉磯 縣新冠病毒感染住院人數本周末繼續增加，染疫住院總人數逼近1500人，達今年3月以來高峰。在此波疫情中，非裔 感染率最高，而疫苗 完全接種率最高的亞裔情況穩定。

洛杉磯縣公共衛生局7日公佈最新數據，截止當天上午，全縣新冠感染住院病患1433人，相當於今年3月以來住院低峰期(50人左右)的28倍。統計到7日，洛杉磯縣重症室患者329人，一周以來幾乎每天呈增加趨勢。而本周新增感染者每天上升，日增感染已近4000人，達到今年2月6日以來的最高峰。

洛杉磯縣公共衛生局局長費若博士表示，目前幾乎所有數據都顯示Delta持續逞凶，雖然多數人已打疫苗，但還是建議重新恢復防疫措施，在公共室内和擁擠的室外人群中，戴口罩、勤洗手和社交距離。團聚活動最好在戶外，盡量與未打疫苗的人保持距離。如果不能避免未知人群，可考慮加强防護，用保護性更强的KN95口罩代替普通口罩，以防萬一。

統計到本周末，洛杉磯縣12歲以上適齡接種疫苗人群中，已有622萬人至少部分接種疫苗，完全接種疫苗為545萬人左右，接種率分別為61%和53%，與加州的總體接種率基本持平。

以族裔劃分，洛杉磯縣亞裔接種率最高，78%的適齡人群已完成疫苗接種，依次為白人67%，拉丁裔56%，非裔47%。12至15歲人群在適齡接種者中比例最低，接種率為49%左右，而此一年齡段的非裔青少年接種率只有26%。過去兩周，非裔的感染和住院情況最嚴重，7月24日之前的兩周，非裔每10萬人中有426人感染，感染人數在兩周時間內驟升500%。