我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿富汗神學士24小時連奪2省會 白宮回應輕描淡寫

疫情反彈 紐約長島一周連續四日增逾600新冠病例

洛縣染疫住院近1500人 亞裔接種率高情況穩定

記者楊青／綜合報導
洛杉磯縣亞裔適齡人群新冠疫苗接種率78%居各族裔之冠。（記者楊青／攝影）
洛杉磯縣亞裔適齡人群新冠疫苗接種率78%居各族裔之冠。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣新冠病毒感染住院人數本周末繼續增加，染疫住院總人數逼近1500人，達今年3月以來高峰。在此波疫情中，非裔感染率最高，而疫苗完全接種率最高的亞裔情況穩定。

洛杉磯縣公共衛生局7日公佈最新數據，截止當天上午，全縣新冠感染住院病患1433人，相當於今年3月以來住院低峰期(50人左右)的28倍。統計到7日，洛杉磯縣重症室患者329人，一周以來幾乎每天呈增加趨勢。而本周新增感染者每天上升，日增感染已近4000人，達到今年2月6日以來的最高峰。

洛杉磯縣公共衛生局局長費若博士表示，目前幾乎所有數據都顯示Delta持續逞凶，雖然多數人已打疫苗，但還是建議重新恢復防疫措施，在公共室内和擁擠的室外人群中，戴口罩、勤洗手和社交距離。團聚活動最好在戶外，盡量與未打疫苗的人保持距離。如果不能避免未知人群，可考慮加强防護，用保護性更强的KN95口罩代替普通口罩，以防萬一。

統計到本周末，洛杉磯縣12歲以上適齡接種疫苗人群中，已有622萬人至少部分接種疫苗，完全接種疫苗為545萬人左右，接種率分別為61%和53%，與加州的總體接種率基本持平。

以族裔劃分，洛杉磯縣亞裔接種率最高，78%的適齡人群已完成疫苗接種，依次為白人67%，拉丁裔56%，非裔47%。12至15歲人群在適齡接種者中比例最低，接種率為49%左右，而此一年齡段的非裔青少年接種率只有26%。過去兩周，非裔的感染和住院情況最嚴重，7月24日之前的兩周，非裔每10萬人中有426人感染，感染人數在兩周時間內驟升500%。

疫苗 洛杉磯 非裔

上一則

亞凱迪亞車禍 疑似酒駕越線迎撞一死一重傷

延伸閱讀

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播
AZ混打mRNA疫苗 台專家：可對抗病毒變異株

AZ混打mRNA疫苗 台專家：可對抗病毒變異株
抗疫里程碑 美國半數人口已完全接種疫苗

抗疫里程碑 美國半數人口已完全接種疫苗
CDC研究：新冠倖存者不接種 再染疫機率多2倍

CDC研究：新冠倖存者不接種 再染疫機率多2倍
伊州7天病例增5成 呼吸機用量加倍

伊州7天病例增5成 呼吸機用量加倍
接種率達8成 北加灣區不會頒居家令

接種率達8成 北加灣區不會頒居家令

熱門新聞

數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
加州一項針對動物福利的新法將於2022年上路，許多業者擔心豬肉恐將難在加州買到。（ABC）

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

2021-08-02 02:20
暑期是孩子們放飛的季節，但疫情起起落落，依然讓家長們相當擔心。（記者楊青／攝影）

夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種

2021-07-31 02:20
砸車的華人婦女。（影片截圖）

華婦自稱遊民 專砸羅斯密商場豪車 網友說她仇富

2021-08-01 02:20
聖蓋博谷治安差，搶匪盜賊不怕神佛致華人寺廟遭殃，比丘尼被人拿槍指頭，被逼買槍自衛！（本報檔案圖）

寺廟也被搶 比丘尼買槍自衛「想嚇人、不想傷人」

2021-08-05 02:20

超人氣

更多 >
林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

1張圖／東奧獎牌榜 中國38金領先 美36金緊追

1張圖／東奧獎牌榜 中國38金領先 美36金緊追
曾奪2面金牌 中國前體操國手「地鐵賣藝」落魄現況曝光

曾奪2面金牌 中國前體操國手「地鐵賣藝」落魄現況曝光
吳亦凡才涉誘姦被捕 受害者再爆料「吃壯陽藥硬上」

吳亦凡才涉誘姦被捕 受害者再爆料「吃壯陽藥硬上」
張柏芝趴床露胸親兒子 網驚：麻煩穿內衣

張柏芝趴床露胸親兒子 網驚：麻煩穿內衣