Dixie野火蔓延 南加防火進入峰期

加州目前共有37處不同規模的山火在燃燒中。南加州數周來持續高溫乾燥，消防部門提醒民眾注意防火。（加州野火地圖）

空氣極度乾燥，狂風搧動燃燒近四周的迪克西大火（Dixie fire）在北加州 地區迅速蔓延，5日大火已焚毀超過10萬畝林地，過火總面積達到43萬2813畝，成爲加州歷史上第三大野火。南加 州森林管理和消防部門提別提醒居民，南加州大部分地區已持續三周90華氏度以上高溫，天乾物燥，民眾需提高警惕謹防山火。

自7月13日在沙加緬度北部的羽毛河峽谷開始的迪克西大火，到8月6日中午已摧毀了至少134座建築物，1萬3871座建築物受到威脅，數千名當地居民逃離家園。目前超過5000名消防員奮戰在火場一綫。大火仍在Butte、Lassen、Plumas和Tehama四個縣肆虐，火勢只控制35%左右。一些小鎮的部分村落已被野火夷爲平地，包括淘金時代的古跡小鎮Greenville化爲廢墟，當地大約1000名居民被迫離家逃生。

統計到6日，南北加 州共有37處野火在燃燒中，大多集中在北加州和中加州北部地區，過火面積數千至數十萬畝不等，各處燃燒時間在兩天至七周不等。

南加州森林管理和消防部門特別提醒，8月是南加州每年山火峰期的開始，尤其今年異常少雨乾旱，消防更具挑戰，靠近山區的居民要特別注意防火。