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違規車狂逃撞倒電線桿 車內爬出五人還能走路

記者丁曙／綜合報導
白色轎車撞倒了路邊電線桿，翻滾幾周後躺在路中間。（KTLA截圖）
白色轎車撞倒了路邊電線桿，翻滾幾周後躺在路中間。（KTLA截圖）

一輛違規的白色轎車5日下午在洛杉磯市內高速逃逸，在迴聲公園（Echo Park）地區撞倒了路邊電線桿，車輛翻滾幾周後躺在路中間。從車內爬出五人居然還能走路。警察釋放了其中三名未成年人，司機和一名成年乘客被捕。

從Sky5上空拍攝的現場畫面顯示，下午5點15分左右，一輛載有五人的汽車，以時速百哩在洛杉磯東北地區瘋狂逃避，數輛警車緊追其後，場面驚心動魄。嫌犯拒不停車，一路逃躥，直至 5 點 25 分左右，撞倒了路邊電線桿失控，在格倫岱大道和柏克萊大道交叉口的加油站附近翻車，車子翻滾了幾圈停在路當中。隨後，從車內爬出五人，每個人居然還能走路，其中三名未成年，在警察包圍下束手就擒，但有一名少年逃離現場，警察也沒有追趕。

洛杉磯消防局表示，醫護人員在現場發現了5名傷者，其中3人因外傷住院。

洛市警局警佐Hauptmann告訴媒體，最初在下午5點左右，警察試圖在格倫岱（Glendale）靠近聖費南度路（San Fernando Road）和西大街的拐角處，將該輛違反交通規則的轎車攔下；同時警方也收到信息，稱車內的乘客可能攜帶武器。這場警車追捕逃車的事件的確很危險。

目前，車上的三名未成年人沒有面臨指控，其中兩人被釋放後交給他們的父母，第三人逃離現場，警察也沒有追捕。但是，司機和其中一名成年乘客均已被捕，他們因受輕傷被送往當地醫院。司機將因逃警重罪將被起訴，另一名乘客將因違反緩刑也被指控。

由於在追捕過程中嫌犯車撞倒了電線桿，截至5日週四晚間，迴聲公園附近地區仍然斷電。

警車圍捕逃跑的轎車乘客們。（KTLA截圖）
警車圍捕逃跑的轎車乘客們。（KTLA截圖）

警察 洛杉磯 柏克萊

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