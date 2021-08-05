南加長堤港7月貨運量打破紀錄

長堤港7月貨運量打破紀錄。(取自長堤港官網)

南加洛杉磯縣長堤 港（Long Beach Port）5日宣布，上個月是有記錄以來最好的7月，運輸了近80萬個20呎標準貨櫃（20 - foot equivalent unit , TEU）。

7月份港口貨運量比去年同月增長4.2%，去年當時運輸了75萬3081個標準貨櫃，這是有記錄以來最好的7月。長堤港在過去13個月中有12個月都打破記錄，截至2021年，該港口已處理553.8萬個標準貨櫃，比2020年同期增長32.3%。

長堤港委員會主席Steven Neal說：「我們的碼頭工人和行業合作夥伴冒著健康風險，在這場大流行期間保持經濟運轉」，「我們感謝他們，並感謝他們的服務，因為我們在長堤港繼續創造非凡的記錄」。

2021年7月進口增長1.6%至38萬2940個標準貨櫃，而出口下降20.7%至10萬9951個標準貨櫃。長堤港通過港口運送了29萬1955個空集裝箱，比去年7月增加了22.8%。

長堤港執行董事Mario Cordero說：「船舶上個月抵達，將這些空集裝箱運出港口並清理寶貴的碼頭空間，因為我們處理了歷史性的貿易量」，「這些集裝箱是壓力過大的全球供應鏈中的寶貴商品。我們滿載的出口可能會在本月反彈」。

港口官員預計越南 激增的新冠病例，會讓未來幾個月供應中斷，因為工廠被迫關閉以遏制病毒爆發。另外由於疫情 爆發，中國鹽田港也不得不延誤一些船隻。