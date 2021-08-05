惡魔召喚？南加戲院槍殺網紅 兇嫌：有聲音讓我這麼做

被殺的Anthony Barajas是Tik-Tok上的網紅。（Instagram）

南加 河濱縣科洛那市（Corona）日前深夜一家電影院 發生槍擊案，18歲女大學生 Rylee Goodrich當場死亡，19歲男子Anthony Barajas則因傷重送醫院急救不治死亡。警方證實，Anthony Barajas是Tik-Tok上的網紅。該案嫌犯、20歲的Joseph Jimenez已被逮捕，8月5日過堂時，其辯護律師 Charles Kenyon提出動議，要求延後到9月27日過堂，經由法官允准。

河濱縣媒體Press-Enterprise，8月5日刊登獨家採訪Joseph Jimenez的報導。報導指出，Jimenez宣稱頭腦有一個聲音告訴他，他的家人和朋友將被殺死。但他未解釋為什麼他殺人能夠解救他所愛的人被殺。

Jimenez並詳細解釋作案細節，且對受害人家屬表示慰問之意。他說，他希望他沒有開槍殺死他們。

Jimenez 的辯護律師 Charles Kenyon，8月5日引用了 Jimenez 接受 Press-Enterprise 的採訪，提出推遲過堂的動議，經由河濱高等法院法官泰勒 (Ronald L Taylor) 同意，他提到被告「完全未經授權接受媒體採訪」。

Kenyon還說他想和法官討論Jimenez的精神健康狀況。

根據法庭記錄，Jimenez被指控犯有兩項謀殺罪，包括等待和開槍並造成他人嚴重身體傷害的量刑增強，以及若被定罪將加重刑度的特殊情況。 如果河濱縣檢察官 辦公室決定維持這些指控，一旦指控成立將使他有資格被判處死刑。

據科洛那市警局資訊，案發在26日晚11時45分，在Corona Crossings的Regal Edwards電影院，地址：2650 Tuscany Street。

據稱，案發時，兩名受害人正觀看充滿暴力情節的電影「無限殺戮日」（The Forever Purge）。