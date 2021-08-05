我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮證實 美國考慮要求入境旅客須打完疫苗

奧運史上首面運動攀登金牌 西班牙奪男子組冠軍

惡魔召喚？南加戲院槍殺網紅 兇嫌：有聲音讓我這麼做

河濱訊
被殺的Anthony Barajas是Tik-Tok上的網紅。（Instagram）
被殺的Anthony Barajas是Tik-Tok上的網紅。（Instagram）

南加河濱縣科洛那市（Corona）日前深夜一家電影院發生槍擊案，18歲女大學生 Rylee Goodrich當場死亡，19歲男子Anthony Barajas則因傷重送醫院急救不治死亡。警方證實，Anthony Barajas是Tik-Tok上的網紅。該案嫌犯、20歲的Joseph Jimenez已被逮捕，8月5日過堂時，其辯護律師 Charles Kenyon提出動議，要求延後到9月27日過堂，經由法官允准。

河濱縣媒體Press-Enterprise，8月5日刊登獨家採訪Joseph Jimenez的報導。報導指出，Jimenez宣稱頭腦有一個聲音告訴他，他的家人和朋友將被殺死。但他未解釋為什麼他殺人能夠解救他所愛的人被殺。

Jimenez並詳細解釋作案細節，且對受害人家屬表示慰問之意。他說，他希望他沒有開槍殺死他們。

Jimenez 的辯護律師 Charles Kenyon，8月5日引用了 Jimenez 接受 Press-Enterprise 的採訪，提出推遲過堂的動議，經由河濱高等法院法官泰勒 (Ronald L Taylor) 同意，他提到被告「完全未經授權接受媒體採訪」。

Kenyon還說他想和法官討論Jimenez的精神健康狀況。

根據法庭記錄，Jimenez被指控犯有兩項謀殺罪，包括等待和開槍並造成他人嚴重身體傷害的量刑增強，以及若被定罪將加重刑度的特殊情況。 如果河濱縣檢察官辦公室決定維持這些指控，一旦指控成立將使他有資格被判處死刑。

據科洛那市警局資訊，案發在26日晚11時45分，在Corona Crossings的Regal Edwards電影院，地址：2650 Tuscany Street。

據稱，案發時，兩名受害人正觀看充滿暴力情節的電影「無限殺戮日」（The Forever Purge）。

20歲的Joseph Jimenez已被捕。（科洛那警局）
20歲的Joseph Jimenez已被捕。（科洛那警局）

電影院 南加 檢察官

上一則

巴市華婦走失盼尋

下一則

南加長堤港7月貨運量打破紀錄

延伸閱讀

郭富城深夜曬合影為方媛慶生：老婆 永遠愛你

郭富城深夜曬合影為方媛慶生：老婆 永遠愛你
南加河濱縣Delta肆虐 新建綜合高中如期開放

南加河濱縣Delta肆虐 新建綜合高中如期開放
河濱縣3縣政委員 接觸確診者隔離

河濱縣3縣政委員 接觸確診者隔離
科洛那市戲院上月爆發槍擊 男網紅中彈搶救仍不治

科洛那市戲院上月爆發槍擊 男網紅中彈搶救仍不治
河濱縣學區前副總監 貪污260萬元認罪

河濱縣學區前副總監 貪污260萬元認罪
河濱縣科洛那-諾可學區原副總監貪污260萬認罪

河濱縣科洛那-諾可學區原副總監貪污260萬認罪

熱門新聞

數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
暑期是孩子們放飛的季節，但疫情起起落落，依然讓家長們相當擔心。（記者楊青／攝影）

夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種

2021-07-31 02:20
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
加州一項針對動物福利的新法將於2022年上路，許多業者擔心豬肉恐將難在加州買到。（ABC）

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

2021-08-02 02:20
砸車的華人婦女。（影片截圖）

華婦自稱遊民 專砸羅斯密商場豪車 網友說她仇富

2021-08-01 02:20
鄭爽代孕風波竟讓中國人來美求子增加？（本報編輯圖）

世説新聞／中國人舉債也要來美求子 鄭爽竟成推手？

2021-07-31 14:10

超人氣

更多 >
吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡
洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美29金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美29金居次
金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現
外國旅客想入境美國 未來可能得先完整接種疫苗

外國旅客想入境美國 未來可能得先完整接種疫苗