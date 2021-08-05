南加內陸學校開學下達戴口罩令 家長嗆聲

內陸眾多家長對學生在教室戴口罩令反應兩極。（PE.com）

隨著南加河濱縣（Riverside County ）、聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）的學校暑假後陸續開學，學生開始返校進課堂上課，是否要求學生須在教室戴口罩 引起很大爭議。目前家長有反對和支持兩種聲音，令學區 相當為難，正考慮採取適當辦法應對，以便達成防疫，又保證教學質量。

加州公共衛生局日前發布政令，要求所有公立/私立K-12年級的學校，規定學生、教職員在室內必須戴口罩，有健康問題學生申請豁免，但也須佩戴有懸垂物的面罩，即在面罩下方延展四至八吋織物，以便提供額外保護。同時起初規定若學生不配合戴口罩令，不允許到校上課，隨後修改為由各學區按照各自情況決定。

這項戴口罩令引起部分內陸家長嗆聲，且為了要讓學生在校園呼吸，一些家長還到學區教委會抗議，要求學生有不戴口罩的自由。也有家長支持戴口罩令，認為不僅保護孩童，也是保護家人，尤其是那些因健康問題無法施打疫苗 者。有支持者說，作為家長，對此非常掛心，因為現在尚未完全脫離疫情，很多小學生都未施打疫苗，唯一能起到保護作用、避免病毒感染的就是戴口罩。

有學區已經表示，會盡可能做好工作，與那些不願意在室內戴口罩的學生配合。一旦不成功，這些學生將選擇獨立學習方式，或採線上教學。

內陸地區近來由於新冠肺炎Delta變種病毒感染範圍擴大，截至8月1日，河濱縣確診患者在過去一周增加65%，在ICU重症患者增加55%。聖伯納汀諾縣在7月28日，日增感染數是今年2月以來最多，前一周出現新增感染者2477例，較比7月21日前一周增加60%，情況相當嚴峻。

河濱大學衛生系統負責人表示，在教室要保持六呎社交距離相當困難，只有戴口罩才能有效保護學生衛生安全。戴口罩可以大幅降低病毒感染危險，甚至可達到避免感染。同時也表示，目前無證據顯示，戴口罩會給人健康帶來負面影響。