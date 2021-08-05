洛縣行政令 強制縣府員工10月1日前全面接種疫苗

洛杉磯縣委會主席蘇麗絲（中）發布行政令，強制縣府系統員工全面接種COVID-19疫苗。（蘇麗絲辦公室提供）

洛杉磯縣政委員會主席蘇麗絲 （Hilda L. Solis）4日晚發布行政命令，要求所有洛杉磯縣府系統員工，必須在2021年10月1日之前全面接種新冠（COVID-19）疫苗 ，僅醫療和宗教等個案除外。

蘇麗絲在行政命令中指出，洛縣 衛生局4日報告3734例新確診病例、1242人住院，以及16人不幸死亡。然而，當洛縣於6月15日重新開放時，只有210例確診病例，不到220人因新冠住院，而陽性檢測率低到難以置信的0.6%。然而，隨著Delta變體的迅速傳播，每日病例增加近18倍，住院人數增加五倍以上。由於疫苗接種速度仍然低於減緩病毒傳播速度，很有必要立即採取果斷行動。

因此，作為洛縣政委員會主席發布行政命令，要求所有縣府系統員工，無論服務於哪個部門，都必須在2021年10月1日前全面接種疫苗，僅醫療和宗教等有個別情況除外。這個時間表可以讓員工有時間諮詢醫療保健提供者，同時迅速採取行動，保護縣府系統11萬名員工的健康和安全。

此外，縣府再次向雇主們保證，政府官員將以身作則，並為減緩病毒傳播制定標準，就像之前恢復室內戴口罩時所做的那樣，此舉也被聯邦疾病防治中心（CDC）、加州和全國各地不同程度地效仿。

行政命令呼籲，所有人都必須做好準備，盡力量來保護彼此，再次控制新冠病毒。再等一天都不應該，因為這種病毒繼續顛覆，並且極大地改變了居民生活。根據該項行政命令，洛縣府已準備好發揮領導作用，希望全縣的其他所有雇主也能這樣做。

蘇麗絲的行政命令比洛杉磯市和加州以及其他地方政府的要求更進一步。其他地方政府僱員被強制要求接種或者同意定期檢測。但是，洛縣府的命令不提供定期測試的選項，只有強制接種疫苗一項。

洛縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）和庫爾（Sheila Kuehl）全力支持該項行政命令，她們在動議中表示，「我們太多的縣民已經死於這種病毒，我們必須盡一切努力保護他們的健康」。