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洛市醞釀有疫苗證明才准進室內公共場所

記者李雪／綜合報導
洛市計劃要求人們出示新冠疫苗接種證明才能進入某些室內公共場所。(美聯社)
洛市計劃要求人們出示新冠疫苗接種證明才能進入某些室內公共場所。(美聯社)

兩名洛杉磯市議員4日提出一項動議，希望要求人們出示新冠疫苗接種證明才能進入某些室內公共場所。而紐約市已於3日批准了類似的法規。

根據洛市議會主席Nury Martinez和市議員Mitch O'Farrell提出的動議，希望要求民眾必須證明自己已接種至少一劑冠狀病毒疫苗，才能在室內餐廳或酒吧用餐，或去健身房、音樂會場館、電影院、體育場和零售商等場所。

「已經夠了」，Martinez在一份聲明中說，「醫院工作人員筋疲力盡，擱置事業的媽媽們也累了，我們的孩子也無法再承受一學年的損失。我們有三種有效且隨時可用的疫苗，那麼需要什麼？我們的孩子即將返回學校，未接種疫苗的人每天都在冒著生命危險。立即與您的醫生交談，然後接種疫苗。」

由於洛杉磯縣在過去幾周內疫情反撲嚴重，由高度傳染性的Delta變種引起的新冠病毒病例激增。上個月，因新冠住院的人數幾乎翻了兩番，截至3日，全縣有1138名新冠病毒患者住院。洛縣3日還記錄了2293例新增病例。

洛杉磯縣公共衛生主任費若（Barbara Ferrer）此前曾報告說，從1月1日到6月30日，洛杉磯縣因新冠死亡的人們，其中99.8%都未接種疫苗或僅部分接種疫苗的人。7月中旬，洛杉磯縣恢復了在室內戴口罩的要求，無論是否接種了疫苗。

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