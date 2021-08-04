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走進會動的梵谷名畫展享受視覺盛宴

記者張宏／洛杉磯報導
以梵谷畫作「星空」為靈感的霓虹星夜天花板。（記者張宏／攝影）
以梵谷畫作「星空」為靈感的霓虹星夜天花板。（記者張宏／攝影）

進入會動的梵谷星空世界，欣賞漫天的向日葵、鸢尾花。受到世界各地藝術青年追捧的梵谷沉浸式數字互動藝術展（Immersive Van Gogh Exhibit）4日在洛杉磯開幕，好萊塢團隊的音樂和影像，放大每一個筆觸的細節，讓畫作動起來！該場梵谷沉浸式數字體驗將開放至明年1月，洛杉磯站是北美巡迴展第四站，讓南加的梵谷迷一飽眼福，且也是網紅打卡的好地方。

（影音來源：記者張宏）

因為疫情一再延後的梵谷沉浸式藝術展終於在好萊塢開幕，在Sunset大道6400號的前Amoeba音樂大樓設置絢麗的展廳，展地設置50萬立方呎的巨型投影、11萬9000幀視頻、多達1億4800萬像素，讓觀眾沉浸在梵谷的繪畫世界中。展覽使用最先進的技術、戲劇敘事和世界一流的動畫，讓人們徜徉在引人入勝的動態影像中，感受梵谷絢麗的色彩，筆觸和畫作中的細節，以一種全新的方式欣賞大師的畫作，感受他的內心世界。

以梵谷畫作「星空」為靈感的霓虹星夜天花板、向日葵酒吧、用人工智能程序激活掃描的梵谷寫給他弟弟的 1000 多封信、梵高自畫像的超大復製品等營造了全方位的梵谷世界。影像和音樂更是好萊塢大師級別，展覽的設計創作者是義大利電影製片人西卡迪 (Massimiliano Siccardi)，他的作品「艾米莉在巴黎」（Emily in Paris）最近在Netflix中得到關注，音樂由義大利多媒體作曲家 Luca Longobardi 製作。洛杉磯站的展覽由Lighthouse Immersive 和 Impact博物館製作。

動畫創意總監David Korins表示，這場視覺盛宴更像是一場梵谷繪畫課，通過動畫、互動和影像了解梵谷的一生。

Lighthouse Immersive聯合製作人兼聯合創始人Diana Rayzman 表示，為確保參觀者的安全，疫情下所有參觀者都需佩戴口罩，且場地標記區域以確保社交安全距離。

詳情可登錄 www.vangoghla.com，地點是6400 Sunset Blvd, Los Angeles。

展地設置50萬立方呎的巨型投影。（記者張宏／攝影）
展地設置50萬立方呎的巨型投影。（記者張宏／攝影）
展地設置50萬立方呎的巨型投影。（記者張宏／攝影）
展地設置50萬立方呎的巨型投影。（記者張宏／攝影）
因為疫情延後的梵谷沉浸式藝術展4日上午在好萊塢開幕。（記者張宏／攝影）
因為疫情延後的梵谷沉浸式藝術展4日上午在好萊塢開幕。（記者張宏／攝影）
11萬9000幀視頻、多達1億4800萬像素，讓觀眾沉浸在梵谷的繪畫世界中。（記...
11萬9000幀視頻、多達1億4800萬像素，讓觀眾沉浸在梵谷的繪畫世界中。（記者張宏／攝影）
穿過迷幻藍色走廊進入梵谷世界。（記者張宏／攝影）
穿過迷幻藍色走廊進入梵谷世界。（記者張宏／攝影）
洛杉磯站是其北美的第四站，讓南加的梵谷迷可一飽眼福，且也是網紅打咖的好地方。（記...
洛杉磯站是其北美的第四站，讓南加的梵谷迷可一飽眼福，且也是網紅打咖的好地方。（記者張宏／攝影）
場地標記區域以確保社交安全距離。 （記者張宏／攝影）
場地標記區域以確保社交安全距離。 （記者張宏／攝影）
用現代人眼光重新欣賞梵谷。（記者張宏／攝影）
用現代人眼光重新欣賞梵谷。（記者張宏／攝影）
11萬9000幀視頻、多達1億4800萬像素，讓觀眾沉浸在梵谷的繪畫世界中。（記...
11萬9000幀視頻、多達1億4800萬像素，讓觀眾沉浸在梵谷的繪畫世界中。（記者張宏／攝影）
穿過迷幻藍色走廊進入梵谷世界。（記者張宏／攝影）
穿過迷幻藍色走廊進入梵谷世界。（記者張宏／攝影）

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