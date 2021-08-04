洛杉磯家暴嫌犯 槍指警察劫持受害者被擊斃

格蘭杜拉市家暴嫌犯槍指警察被擊斃，洛縣警局兇案組現場調查。（KTLA）

洛杉磯 縣警局（LASD）資訊組 (SIB)4日上午通報，在當日凌晨發生一起警員槍擊 事件，一名家暴嫌疑人用槍指著警察 並試圖劫持受害者，結果被現場警員擊斃。目前，縣警局兇殺案調查組正在協助查案。

槍擊事件發生在8月4日（星期三）大約凌晨 1 點 09 分，地點在格蘭杜拉市（Glendora）的格蘭杜拉大道和 66 號公路交叉口。格蘭杜拉市警察局（Glendora PD）接到了該市Myrtle街的一處住所打來的報警電話，來電者稱，她的男朋友攻擊了她，並且持有手槍。該局警察迅速到達了住所，此時嫌疑人也走出戶外，並且用槍指著警察，然後步行逃離。警察控制了該地區，並請求附近的阿蘇薩警察局（Azusa PD）派人支援。

阿蘇薩警局即時出動，警員們在 Glendora 大街和 66 號公路的交叉路口遇到了嫌疑人，他是一名年約 20 至 25 歲的白人男子。當警察要拘捕他時，嫌疑人試圖在交叉路口劫車，並且轉身用手槍對準了一名警員。此時發生了槍擊事件，兩名警員搶先開槍。

嫌疑人上半身中槍，他被送往當地一家醫院，稍後被宣布死亡。

洛杉磯縣警局巡官迪恩（Brandon Dean）向媒體介紹，格蘭杜拉警員到達現場後，家庭暴力嫌疑人也走出房子，用黑色半自動手槍指著他們。嫌疑人被描述為一名 20 歲出頭的男子，步行逃離了現場。現場警察向附近的Azusa 警察局請求幫助。隨後Azusa 警察在 Glendora 大道和 66 號公路的交叉口發現了嫌犯，他試圖在那裡劫持至少兩名受害者。當警察要拘留他時，嫌疑人轉身用槍指著一名警員，於是發生了槍擊事件。

事件中沒有警員或平民受傷。現場找到了一支手槍。案子調查正在進行中，目前沒有更多信息。任何本案知情者請電洛杉磯縣警察局兇殺組323-890-5500