洛縣多車相撞三死兩重傷 疑因飆車肇禍

洛縣布班克地區多輛汽車相撞，三死兩重傷，疑是街頭賽車引起。（KTLA 5視頻）

洛縣布班克（Burbank）3日晚發生重大交通事故，導致三死兩重傷，當局正在調查是否街頭賽車 引起。

8月3日（週二）深夜，布班克發生多輛汽車 相撞的交通事故，造成三人死亡及兩人重傷。最初事故涉及三輛車，發生在Glenoaks Boulevard 和 Andover Drive 的交叉路口附近。

當局稱，其中一輛大眾（Volkswagen）汽車被分成兩半後起火，乘客從車上彈出，在附近的灌木叢中被發現。車上三人在事故中喪生，另一人受重傷。目前沒有任何受害者的身分。

布班克警官Emil Brimway指出，在這起重大交通事故中，速度絕對是一個重要因素。事故發生後，另一輛車在Glenoaks Boulevard繼續向北行駛，直到撞上Birmingham路附近一些停放的車輛。司機因傷勢嚴重住院。此外，Mercedes車上的兩人受了輕傷。

Brimway 說，調查人員仍在確定街頭賽車是否導致車禍的一個原因。目前所知至少有一些車輛，在事故發生時高速行駛。

發生交通碰撞的地區，過去因超速和街頭賽車惡名昭著。調查人員將從該地區的幾個監控攝像中收集視頻證據，調查期間，Glenoaks Boulevard 的幾個街區被關閉。