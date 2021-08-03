南加大專校友會7日「醫療健康視訊講座」

南加州中國大專院校聯合校友會將於8月7日（本週六）推出「醫療健康視訊講座」，圖為註冊二維碼。（主辦方提供）

南加州 中國大專院校聯合校友會將於8月7日(本週六)下午２:00時推出「醫療健康視訊講座」，介紹Delta變種病毒 在全球130多個國家快速蔓延，包括洛杉磯在內的美國 多個城市過去一週感染Delta變種病毒的案例激增，肺炎疫苗的防疫能力受到普遍關注。

本次健康視訊講座特邀多位講員，包括宋正輝醫學博士（Dr.James Song）談「認識新冠肺炎變種病毒的感染風險」、张天明醫學博士 Dr. Tianming Zhang 談「新冠病毒中醫養生」、丘宜錚醫學博士 Dr. Edwin Yau 談「銀髮族的健康促進和養生」、何思傑（Jason Ho）醫學博士與陳韋价（Weber Chen）醫學博士談「血液與腫瘤」。講座免費參加，讀者可點擊以下連結或掃瞄二維碼註冊。凡提前註冊者在當天講座結束後，可參加現金禮卡的抽獎。

註冊地址是https://us02web.zoom.us/j/83704978601?pwd=R29qZVE4clZtRzBoRlQ1cmViNHdBdz09， ZOOM Meeting ID: 837 0497 8601，Passcode: 0807。