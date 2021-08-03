華人婦女會向聖蓋博警局捐款和防疫用品

美國華人婦女聯合會理事長張嫻（Grace Cheung，前排左四）2日率隊向聖蓋博市捐贈2000元和四大箱夏令營防疫用品。（主辦方提供）

美國華人 婦女聯合會理事長張嫻（Grace Cheung）2日率隊向聖蓋博 市警察 局和塔波村基督教青年會營地（Tata pochon YMCA camp ），捐贈2000元和四大箱夏令營專用口罩、洗手液、清潔紙等防疫用品，支持聖蓋博市警務工作和培養青少年。

聖蓋博市警察局長Eugene Harris和市長廖欽和代表有關方面接受了捐贈，美國華人婦女聯合會榮譽會長曹琳、執行會長吳少萍、副理事長林安妮、理事陳佳等參加了儀式。

張嫻表示，華人婦女會全體會員積極參加這個公益活動，幫助一些低收入家庭少年參加夏令營，學習新知識，培養成為國家建設人才。婦女會願意盡己所能，為社會做出貢獻。

Harris警長感謝華人婦女會參與公益活動，贊助警察局提升社區治安，支持青少年參加夏令營交流互動。這筆錢可幫助一些孩子參加有意義的夏令營。

廖欽和市長表示，塔波村基督教青年會舉辦夏令營巳有五年曆史。暑期夏令營為期五天，營地在內陸帝國，一個學生收費500元，希望社區更多善心人士支持這項公益活動。婦女聯合會之前捐助過聖蓋博市警察局1000元，這次又加碼2000元，能幫助四名小朋友到大熊湖參加夏令營。