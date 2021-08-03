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聯邦租房保護令期滿 加州延至9月底助房客渡難關

記者丁曙／綜合報導
加州政府延長禁止驅逐房客令，避免更多租戶成為無家可歸者。（洛杉磯縣府提供）
加州政府延長禁止驅逐房客令，避免更多租戶成為無家可歸者。（洛杉磯縣府提供）

聯邦禁止房東逼遷房客令（Eviction moratorium）在上周末7月31日期滿，許多無力繳納房租者陷入恐慌。南加州巴沙迪那（Pasadena）市府2日表態，該市租房者在9月30日之前繼續受到加州和地方法令保護，房東不得逼遷，讓房客暫渡難關。

巴沙迪那市府女發言人德德里安（Lisa Derderian）在聯邦禁令期滿的午夜鐘聲敲響後，發出一封電子郵件中表示，聯邦暫停驅逐房客令現已到期，各地租房者感到恐慌，但是，該城市的租客們仍然受到加州和地方政府禁令的保護。

巴沙迪那政府鼓勵任何對其住房狀況有疑問的租客們，致電626-831-9732與住房權利中心（Housing Rights Center）聯繫，了解他們需要採取哪些措施來獲得保護自己。洛杉磯縣居民還有一個重要資源Stayhousedla.org，該網站提供有關暫停驅逐、租戶保護或免費法律服務連接的信息。

去年冠狀病毒大流行，為避免數百萬美國人無家可歸，聯邦政府頒布了暫停驅逐令。但是，該項行政命令在今年7月31日期滿之後，聯邦政府找不到法源基礎可以延長，或者再頒布一道禁止逼遷行政令。

但是，加州州長紐森（Gavin Newsom）和加州議會領袖們在今年6月25日宣布，在加州地方實施「延長暫停驅逐令」（Eviction Moratorium Extension）至今年 9 月 30 日。加州議會通過並由州長簽署了AB 832法案，將加州的暫停驅逐房客令延長至9 月 30 日，並且迅速動用超過 50 億元的聯邦租金援助，幫助加州的租戶和小房東，並保護弱勢家庭免遭驅逐出戶。有關加州住宅租戶如何獲得州法保護的更多資訊，可以登錄https://housing.ca.gov/tenant/protection_guidelines.

疫情期間聯邦政府頒布的禁止房東逼遷房客令，已於7月31日屆滿失效。拜登總統面對民主黨國會議員的巨大壓力繼續尋找解套之道。政府雙管齊下，一邊呼籲房東暫時不要逼遷無力繳納租金的房客，一邊向各州政府與地方城市喊話，希望他們自定政策，讓租屋族能夠棲身原來的住所。

聯邦政府已要求疾病防治中心(CDC)考慮再次延長禁止租房者逼遷令的有效期。但是，該中心對於是否合法擁有該項權限存疑，就連目前疫情反彈最嚴重的少數地區，也不敢再次發布禁止逼遷令。

沒有工作沒有房租。疫情下失業者無力交付房租。（Getty Images）
沒有工作沒有房租。疫情下失業者無力交付房租。（Getty Images）

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