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美西山火引最高層關注 拜、賀與七州長急討論

記者丁曙／綜合報導
拜登總統（前左）和賀錦麗副總統（前右）同紐森州長（右上）等七位西部州長討論野火災難及應急方案。（州長辦公室提供）
拜登總統（前左）和賀錦麗副總統（前右）同紐森州長（右上）等七位西部州長討論野火災難及應急方案。（州長辦公室提供）

野火季節來臨，美西大地烽火四起。加州州長紐森（Newsom）與其他六位州長，30日晉見了拜登總統和賀錦麗（Kamala Harris）副總統，討論了美西各州和聯邦機構面臨的野火危脅及應對措施。紐森呼籲聯邦增加消防人員和空中設施的投資力度，採用衛星技術早期探測森林火災；拜登承諾採取緊急行動對抗美西野火，提供更多聯邦投資和氣候行動隊。

拜登和賀錦麗舉行了美西地區野火災害簡報會，出席者除同紐森外，還有愛達荷州州長利特爾（Brad Little）、明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）、蒙大拿州州長吉安福特（Greg Gianforte）、俄勒岡州州長布朗（Kate Brown）、華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）和懷俄明州州長戈登（Mark Gordon）。

紐森說，很感激拜登總統和賀錦麗副總統採取實際行動，支援西部各州對抗毀滅性野火。加州正在採取重大措施，通過對野火應急管理的歷史性投資，應對由氣候變化引發的野火季節。他強調，野火不分州界，需要美西各州攜手合作，以及聯邦的大力支援，努力對抗燒毀森林、摧毀房屋和重要基礎設施的野火。

本週初，紐森州長和內華達州（Nevada）州長西索拉克 (Steve Sisolak) 對塔馬拉克大火（Tamarack Fire）的災區進行了調查。這場大火已經燒毀了加州和內華達州邊界兩側的6萬8696英畝土地。

為了對抗因氣候變化影響引發的災難性野火帶來的巨大風險，紐森州長在上個財政年就投資了 22億元，建立了野火彈性推進應急響應機制，也是加州史上最大的野火災害投資。這筆資金用於聘用更多的消防人員、添置新的消防設備和擴大土地和森林的管理，並建立州長的野火和森林恢復行動計劃、對應急管理的預算投資，以及幫助對抗災難性野火的行政管理。此外，紐森州長在3月份授權提前僱用了1399名季節性消防員，從而增強了加州林業消防廳（CAL FIRE）的力量，本月又新增了12架消防飛機撲滅多地野火，補充空中消防設備。

去年，紐森州長宣布成立第一個全州氣候行動團，動員加州人參與應對氣候變化的解決方案。第一批氣候行動團的研究人員，專注於提高抵御野火能力、城市綠化和食物垃圾回收的項目，支援從Butte縣到聖地牙哥縣的13個社區合作夥伴行動，緩解野火損失和風險，例如資產和風險測繪、社區防火教育和減少野火的可燃物等。

野火季節來臨，加州多處林地火災風險巨大。（GettyImages）
野火季節來臨，加州多處林地火災風險巨大。（GettyImages）
加州林業消防員撲滅森林野火。（GettyImages）
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紐森 加州 投資

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