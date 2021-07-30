種大麻 華人一窩蜂 亂象叢生

共和黨國會議員Doug LaMalfa在網上發布視頻，駕駛推土機輾壓種植大麻的大棚。（視頻截圖）

如今全國各地都常有華人 從事非法大麻 種植，而被執法機構逮捕或當地居民反對的案件。這些遍及全國各地的華人大麻業者，通過網路群組聯絡，逐漸形成完整的產業鏈，而這又讓越來越多的人入門開始種植大麻。最近因為新玩家太多，業內亂象叢生，許多業者表示「今年形勢嚴峻」。

●兩極化 華人對大麻有愛有恨

在大麻議題上，華人社區似乎相比其他族群更加兩極化，一些華裔民眾對大麻深惡痛絕，無論是合法還是非法，近年來更是舉辦無數大大小小的集會活動，抗議大麻產業在地方上的合法化。但另一方面，無論是在加州、新墨西哥州、奧克拉荷馬州 等地，許多合法或非法的種植場都是華人擁有，這也引起當地人的注意。

最近數月以來，洛杉磯縣警局和其他執法機構，在包括蘭卡斯特（Lancaster）地區、羚羊谷等高地沙漠（High Desert）多次進行大麻種植窩點的搗毀活動，最多的一次逮捕了131人。洛縣警局拒絕透露這些被捕嫌犯的姓名或族裔，只稱大部分與墨西哥販毒組織、亞裔、亞美尼亞犯罪集團有關。但一些在場的種植工拍下執法機構突襲場景，並發到微信群裡的視頻透露出，其中有不少非法種植場都是華人經營。

●議員仿現代啟示錄 宣示開斬

又例如北加州的共和黨國會議員Doug LaMalfa，上周在網上發布了幾段視頻，他模仿電影「現代啟示錄」(Apocalypse Now)，並對著鏡頭說了其中台詞「我喜歡下午的柴油動力的氣味，聞起來像勝利」，然後他駕駛推土機輾壓了一個種植大麻的大棚。他在周四的聲明中表示，他要「親眼看看西斯邱縣（Siskiyou County）大量有組織犯罪和增長的非法毒販的活動」。據當地媒體報導，這些農場中的大多數都是由華人或苗族人（Hmong）經營。而「現代啟示錄」則是越戰主題。

共和黨國會議員Doug LaMalfa在網上發布視頻，駕駛推土機輾壓種植大麻的大棚。（視頻截圖）

而奧克拉荷馬州的國會議員Jim Inhofe也和當地官員在爭取獲得400萬元的聯邦資金，以打擊非法大麻種植。Inhofe的幕僚長本月在記者會上就表示，當地居民越來越擔心非法種植以及相關的犯罪活動，他說華裔、墨裔、俄裔的組織在支持這些越來越多的非法大麻活動，並引入其他如人口販運、洗錢和武器販運等犯罪活動。

還有早先在原住民保留地上的多處華人負責的大麻種植場，則遭聯邦20餘個部門的突襲和調查，銷毀大量大麻植物。此外也引發當地原住民的抗議和衝突。

●產業鏈條完善 速成品質堪憂

這些遍及全國各地的華人大麻業者，通過網路群組和個別網站聯絡，已然形成自己的產業鏈條，雖然有些粗陋。他們在多個人滿為患的微信群、Telegram、Discord的群組裡交流信息。

遍及全國各地的華人大麻業者也通過網站聯絡，有自己的分類廣告平台。（網頁截圖）

「掘金」時代總是不乏那些希望安全地分一杯羹的「賣鏟子的人」，而「賣鏟」鏈條太完善，便會速成培養出越來越多的「掘金」新手。這些群組成員從售賣種植設備、幼苗、成品，到出租大棚，以及提供運輸、法務服務、會計服務，再到招聘剪花女工、農場工，還有人組織起培訓機構，兜售課程、舉辦線上線下的收費講座等，內容涵蓋種植技巧、法規知識等。由於大麻植物生長周期短，如果連續舉辦幾次上百人的種植培訓班，雖然能賣出不少種植設備和產品，但幾個月後自然就會出現大批參差不齊的成品。

●新手破壞行情 老玩家也叫苦

一段時間下來，連一些業內的「老玩家」也都叫苦不迭，最近紛紛表示「今年形勢嚴峻」。有業者說，由於有許多人一窩蜂地湧上來開始從事大麻種植，導致供過於求，價格也大幅下降，據悉不少業者甚至都乾脆「關燈」出去旅遊，就當放假。也有業者表示雖然很多業者關了，還有業者也被查封了不少，但貨還是很難出手。不少業者還擔心明年會有更多人湧入該行業，過幾年可能更加便宜，希望抓緊時間再賺兩年。

有從事合法大麻產業多年的華裔業者表示，這些供應商相當有組織，而速成的新手事實上也很可憐，買了課買了設備，但很多成為了非法業者。他表示這破壞了許多努力想要成為合法業者的人，而且也讓社區對大麻反感，因為社區居民接觸到的都是非法業者。