聯邦眾議員推 一周工作4天

加州選出的聯邦眾議員高野。（美聯社）

加州 選出的聯邦眾議員高野（Mark Takano）提案，要求修正「公平勞動基準法」（Fair Labor Standards Act），在薪水不減的前提下，將每周基本工時下修到32小時。值得注意的是，高野並非直接推動周休三日的立法，而是透過修改加班費的計算方式，由現行的第40個小時起，雇主就得加發1.5小時的加班費，改為第32小時後就得發加班費，間接達成每天八小時、每周工作 四天的長遠目標。

高野的提案獲得特萊布 （Rashida Tlaib）、夏柯斯基（Jan Schakowsky）、賈西亞（Chuy Garcia）的附署，尚待眾議院教育暨勞工委員會審查，通過後才能提交全院表決。高野是在28日宣布，他已經在前一天完成提案的初步工作。高野的構想並非首創，西班牙、英國、冰島、日本、紐西蘭已經都有工作四日的前例。

高野的提案指出，現有的加班認定基準，即每周40小時內都屬正常工時，已經不符現況，應該下修為32小時，這樣一來，勞方可以領到更多加班費，資方也可以降低健保給付額與營運成本，可謂雙贏的安排。如果按照現行的每個工作天上班八小時計算，32小時等同於上班四天、休假三天。

高野強調，許多已經實施周休三日的國家，都已經證明新制既能為資方提升產能，又能為勞方增加收入，美國為何不做？歐巴馬擔任總統時期、當過聯邦勞工部 助理部長的奧斯（Jane Oates）告訴商業雜誌Business Insider，減少的工時可以由機器自動化彌補產能，勞工也能因此獲得更多生活、家庭時間，還能進修成為企業的更高階員工。奧斯目前主持勞權倡議團提WorkingNation。

聯邦公平勞動基準法適用於公私立機構的僱員，管轄範圍包括薪資水平、小費規定、童工限制與其他勞動條件。該法同時規範了加班費的發放標準，目前規定是每周工時超過40小時的部分，雇主應該付給1.5倍的工資。

基本上，該法適用於全美各州，但是個別州可以制定獨立規定，例如解雇金額、休假與周末的給薪標準。但是那些在零工產業，或從事家務工作的人，不適用該法。Uber、Lyft與加州先前的對簿公堂，也就是為了他們的雇員算「職員」，還是「承包商」。