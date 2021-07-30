經文處長會館主席比試台式潤餅

20多位僑胞參與洛僑中心華埠圖書閱覽室的首場美食文化講座。（記者謝雨珊／攝影）

洛僑中心華埠 圖書閱覽室30日舉辦後疫情的首場美食 文化講座，邀請鄉親分別介紹如何製作廣式煲湯美食及台式潤餅。值得一提的是，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境代表「台灣 方」，同代表「傳統僑社」的中華會館主席廖美華現場比拼製作台式潤餅，兩人逗趣互動，惹得眾人大笑，歡樂氣氛掀翻閱覽室。

首場美食文化講座以「當台式潤餅遇到廣式煲湯」為主題，20多位參與民眾現場品嚐廣式及台式料理，在味蕾間衝撞出來的美味。

洛僑中心文化志工儲錦琪介紹如何製作台式潤餅，可使用春餅皮或潤餅皮，將紅蘿蔔、豆芽、高麗菜、叉燒肉、蛋皮、芹菜、豆乾等切絲，食材先用油炒過，再分別擺放置一旁。儲錦琪說，餅皮尖頭須朝向自己，將食材依序放在餅皮上，放完之後從尖頭開始捲，即可完成台式潤餅，製作過程非常簡單。

黃敏境及廖美華躍躍欲試，分別按照所學製作潤餅。兩人一搭一唱比拼潤餅製作，現場氣氛沸騰。黃敏境難得「下廚」讓不少僑胞覺得新奇，同時也令僑胞感受到他的親民。

此外，傳統僑社的司徒媚及黃夢卿，現場分別示範廣式的土伏苓湯及苦瓜排骨湯，向來自台灣的僑胞介紹廣式煲湯文化。兩名老僑表示，廣式煲湯對身體有進補作用，有些湯適合冬天溫補，有些湯適合夏天去寒。不同的湯都有不同的作用，且營養又健康。例如：苦瓜排骨湯不僅可放入苦瓜，也可放無花果，為湯品增添不同的味道。